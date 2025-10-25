ua en ru
Паркер против Уордли: кто получит шанс драться с Усиком в супертяжелом весе

Суббота 25 октября 2025 22:02
Паркер против Уордли: кто получит шанс драться с Усиком в супертяжелом весе Уордли и Паркер (фото: The Ring)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня в Лондоне Паркер и Уордли сразятся за статус претендента на Усика. Фьюри назвал бой "великолепным", поддержав друга Паркера. Победитель - следующий на очереди.

Где и когда смотреть - сообщает РБК-Украина.

Паркер против Уордли

На арене "O2" сойдутся временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) и обладатель версии титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Победитель этого противостояния получит статус главного претендента на бой с украинцем.

Накануне поединка двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о важности этого события, поддержав своего друга Паркера, но в то же время отметив мощность его соперника.

Фьюри оценил главный бой вечера

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который тесно общается с Джозефом Паркером, поделился своим видением предстоящей схватки, назвав ее "великолепным" матчем. Британец четко очертил, что стоит на кону для его друга.

"На этой неделе в O2 мы встретимся с Джозефом Паркером. Это будет замечательный бой. Джо - временный чемпион мира WBO в тяжелом весе, который ищет возможности для полного поединка", - написал Фьюри в своем Instagram, не давая при этом конкретных прогнозов.

В то же время "Цыганский король" высоко оценил и соперника новозеландца.

"На его пути стоит Фабио Уордли, тяжеловес, который имеет мощные удары и мечтает о чемпионстве мира", - добавил Тайсон.

Шанс на титул Усика - главная интрига

Ставки в сегодняшнем бою крайне высоки, ведь победитель получит право претендовать на пояс WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 КО).

Команда украинского чемпиона уже подтвердила заинтересованность в поединке с победителем, а не в потере титула WBO, который является следующим в обязательной ротации.

Это означает, что для обоих боксеров открывается реальная перспектива выйти в ринг против Усика и побороться за безоговорочный титул, если украинцу удастся сохранить все три других пояса.

Форма и путь соперников

Джозеф Паркер (Новая Зеландия) переживает карьерное возрождение. Бывший чемпион мира WBO существенно прибавил после перехода к тренеру Энди Ли.

Он одержал ряд важных побед над сильнейшими панчерами дивизиона, включая Деонтея Уайлдера, Чжилея Чжана и Мартина Баколе.

Свой предыдущий бой Паркер провел 22 февраля текущего года, досрочно победив Баколе во 2 раунде.

Фабио Уордли (Великобритания) из Ипсвича имеет безупречный рекорд и столкнется с самым сложным испытанием в своей карьере.

Он нокаутировал каждого, с кем выходил в ринг, пройдя полную дистанцию только в своем дебютном поединке.

Среди его побед - Фрейзер Кларк (в реванше), Дэвид Аделей и Джастис Хуни. Свой последний бой Уордли провел 7 июня, нокаутировав Джастиса Гани в 10 раунде.

Где и когда смотреть бой Паркер - Уордли

Ожидается, что боксеры выйдут на ринг сегодня, 25 октября, на арене "O2" в Лондоне, между 00:00 и 00:30 по киевскому времени.

Поединок будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Стоимость трансляции для украинских зрителей составляет 1027 гривен.

Ранее мы сообщили, что Александр Усик поднялся в историческом рейтинге европейских тяжеловесов.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

