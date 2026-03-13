ua en ru
Паралімпіада-2026: розклад виступів українців та де чекати на медалі 13 березня

10:52 13.03.2026 Пт
2 хв
Понад 20 українських атлетів боротимуться за нагороди у парабіатлоні та сноубордингу.
aimg Андрій Костенко
Паралімпіада-2026: розклад виступів українців та де чекати на медалі 13 березня Владислав Хільченко (фото: instagram.com/vlad_khilchenko)

Сьогодні, 13 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 розпочинається сьомий змагальний день. Після невеликої паузи українська збірна повертається до активної боротьби: наші спортсмени будуть представлені у трьох видах спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний розклад змагань.

Парабіатлон: головні надії

Найбільше представництво Україна матиме у парабіатлоні – одразу 23 спортсмени вийдуть на старт спринтів-переслідувань. Змагання пройдуть у два етапи: спочатку кваліфікаційні заїзди, а по обіді – фінали, де визначаться володарі медалей.

Фінальні забіги стартують о 13:45 і триватимуть до вечора. Саме тут Україна має найвищі шанси на поповнення медальної скарбнички.

Сноубординг та гірські лижі

У парасноубордингу (дисципліна банкд-слалом) Україну представить відомий блогер та атлет Владислав Хільченко. Після 20-го місця у кросі, він спробує покращити свій результат у двох заїздах.

Також відбудеться дебют 22-річного волинянина Максима Гелюти у парагірськолижному спорті. Він вийде на трасу гігантського слалому.

Розклад виступів українців 13 березня

Парагірськолижний спорт

  • 11:00 – гігантський слалом, чоловіки, перша спроба – Максим Гелюта

Парасноубординг

  • 12:22 – банкд-слалом, чоловіки (SB-UL), другий спуск – Владислав Хільченко

Парабіатлон (кваліфікації)

  • 11:00 – чоловіки, сидячи – Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко
  • 11:35 – жінки, стоячи – Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко
  • 11:50 – чоловіки, стоячи – Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафим Драгун
  • 12:05 – жінки з порушенням зору – Олександра Даниленко, Оксана Шишкова, Ілона Казік, Романа Лобашева
  • 12:20 – чоловіки з порушенням зору – Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Ігор Кравчук

Фінали парабіатлону

  • 13:45 – чоловіки, сидячи
  • 14:10 – жінки, стоячи
  • 14:25 – чоловіки, стоячи
  • 14:50 – чоловіки з порушенням зору
  • 15:50 – жінки з порушенням зору

Загалом протягом дня на Паралімпіаді розіграють 14 комплектів нагород.

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.

Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.

