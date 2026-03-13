Паралімпіада-2026: розклад виступів українців та де чекати на медалі 13 березня
Сьогодні, 13 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 розпочинається сьомий змагальний день. Після невеликої паузи українська збірна повертається до активної боротьби: наші спортсмени будуть представлені у трьох видах спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний розклад змагань.
Парабіатлон: головні надії
Найбільше представництво Україна матиме у парабіатлоні – одразу 23 спортсмени вийдуть на старт спринтів-переслідувань. Змагання пройдуть у два етапи: спочатку кваліфікаційні заїзди, а по обіді – фінали, де визначаться володарі медалей.
Фінальні забіги стартують о 13:45 і триватимуть до вечора. Саме тут Україна має найвищі шанси на поповнення медальної скарбнички.
Сноубординг та гірські лижі
У парасноубордингу (дисципліна банкд-слалом) Україну представить відомий блогер та атлет Владислав Хільченко. Після 20-го місця у кросі, він спробує покращити свій результат у двох заїздах.
Також відбудеться дебют 22-річного волинянина Максима Гелюти у парагірськолижному спорті. Він вийде на трасу гігантського слалому.
Розклад виступів українців 13 березня
Парагірськолижний спорт
- 11:00 – гігантський слалом, чоловіки, перша спроба – Максим Гелюта
Парасноубординг
- 12:22 – банкд-слалом, чоловіки (SB-UL), другий спуск – Владислав Хільченко
Парабіатлон (кваліфікації)
- 11:00 – чоловіки, сидячи – Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко
- 11:35 – жінки, стоячи – Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко
- 11:50 – чоловіки, стоячи – Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафим Драгун
- 12:05 – жінки з порушенням зору – Олександра Даниленко, Оксана Шишкова, Ілона Казік, Романа Лобашева
- 12:20 – чоловіки з порушенням зору – Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Ігор Кравчук
Фінали парабіатлону
- 13:45 – чоловіки, сидячи
- 14:10 – жінки, стоячи
- 14:25 – чоловіки, стоячи
- 14:50 – чоловіки з порушенням зору
- 15:50 – жінки з порушенням зору
Загалом протягом дня на Паралімпіаді розіграють 14 комплектів нагород.
Де дивитися трансляції наживо
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
- Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
- Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
- YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.