Паралимпиада-2026: расписание выступлений украинцев и где ждать медали 13 марта

Сегодня, 13 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 начинается седьмой соревновательный день. После небольшой паузы украинская сборная возвращается к активной борьбе: наши спортсмены будут представлены в трех видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание соревнований .

Парабиатлон: главные надежды

Наибольшее представительство Украина будет иметь в парабиатлоне - сразу 23 спортсмена выйдут на старт спринтов-преследований. Соревнования пройдут в два этапа: сначала квалификационные заезды, а после обеда - финалы, где определятся обладатели медалей.

Финальные забеги стартуют в 13:45 и продлятся до вечера. Именно здесь Украина имеет самые высокие шансы на пополнение медальной копилки.

Сноубординг и горные лыжи

В парасноубординге (дисциплина банкд-слалом) Украину представит известный блогер и атлет Владислав Хильченко. После 20-го места в кроссе, он попытается улучшить свой результат в двух заездах.

Также состоится дебют 22-летнего волынянина Максима Гелюты в парагорськолижному спорте. Он выйдет на трассу гигантского слалома.

Расписание выступлений украинцев 13 марта

Парагорнолыжный спорт

11:00 - гигантский слалом, мужчины, первая попытка - Максим Гелюта

Парасноубординг

12:22 - банкд-слалом, мужчины (SB-UL), второй спуск - Владислав Хильченко

Парабиатлон (квалификации)

11:00 - мужчины, сидя - Тарас Радь, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Григорий Шимко

11:35 - женщины, стоя - Ирина Буй, Александра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко

11:50 - мужчины, стоя - Сергей Романюк, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Серафим Драгун

12:05 - женщины с нарушением зрения - Александра Даниленко, Оксана Шишкова, Илона Казик, Романа Лобашева

12:20 - мужчины с нарушением зрения - Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук

Финалы парабиатлона

13:45 - мужчины, сидя

14:10 - женщины, стоя

14:25 - мужчины, стоя

14:50 - мужчины с нарушением зрения

15:50 - женщины с нарушением зрения

Всего в течение дня на Паралимпиаде разыграют 14 комплектов наград.

Где смотреть трансляции вживую

Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:

Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).

Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".

YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.