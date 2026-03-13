Паралимпиада-2026: расписание выступлений украинцев и где ждать медали 13 марта
Сегодня, 13 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 начинается седьмой соревновательный день. После небольшой паузы украинская сборная возвращается к активной борьбе: наши спортсмены будут представлены в трех видах спорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание соревнований.
Парабиатлон: главные надежды
Наибольшее представительство Украина будет иметь в парабиатлоне - сразу 23 спортсмена выйдут на старт спринтов-преследований. Соревнования пройдут в два этапа: сначала квалификационные заезды, а после обеда - финалы, где определятся обладатели медалей.
Финальные забеги стартуют в 13:45 и продлятся до вечера. Именно здесь Украина имеет самые высокие шансы на пополнение медальной копилки.
Сноубординг и горные лыжи
В парасноубординге (дисциплина банкд-слалом) Украину представит известный блогер и атлет Владислав Хильченко. После 20-го места в кроссе, он попытается улучшить свой результат в двух заездах.
Также состоится дебют 22-летнего волынянина Максима Гелюты в парагорськолижному спорте. Он выйдет на трассу гигантского слалома.
Расписание выступлений украинцев 13 марта
Парагорнолыжный спорт
- 11:00 - гигантский слалом, мужчины, первая попытка - Максим Гелюта
Парасноубординг
- 12:22 - банкд-слалом, мужчины (SB-UL), второй спуск - Владислав Хильченко
Парабиатлон (квалификации)
- 11:00 - мужчины, сидя - Тарас Радь, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Григорий Шимко
- 11:35 - женщины, стоя - Ирина Буй, Александра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко
- 11:50 - мужчины, стоя - Сергей Романюк, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Серафим Драгун
- 12:05 - женщины с нарушением зрения - Александра Даниленко, Оксана Шишкова, Илона Казик, Романа Лобашева
- 12:20 - мужчины с нарушением зрения - Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук
Финалы парабиатлона
- 13:45 - мужчины, сидя
- 14:10 - женщины, стоя
- 14:25 - мужчины, стоя
- 14:50 - мужчины с нарушением зрения
- 15:50 - женщины с нарушением зрения
Всего в течение дня на Паралимпиаде разыграют 14 комплектов наград.
Где смотреть трансляции вживую
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
- Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
- Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
- YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.