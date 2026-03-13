ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Паралимпиада-2026: расписание выступлений украинцев и где ждать медали 13 марта

10:52 13.03.2026 Пт
2 мин
Более 20 украинских атлетов будут бороться за награды в парабиатлоне и сноубординге.
aimg Андрей Костенко
Паралимпиада-2026: расписание выступлений украинцев и где ждать медали 13 марта Владислав Хильченко (фото: instagram.com/vlad_khilchenko)

Сегодня, 13 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 начинается седьмой соревновательный день. После небольшой паузы украинская сборная возвращается к активной борьбе: наши спортсмены будут представлены в трех видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание соревнований.

Читайте также: Без медалей уже три дня: что происходит с Украиной на Паралимпиаде-2026

Парабиатлон: главные надежды

Наибольшее представительство Украина будет иметь в парабиатлоне - сразу 23 спортсмена выйдут на старт спринтов-преследований. Соревнования пройдут в два этапа: сначала квалификационные заезды, а после обеда - финалы, где определятся обладатели медалей.

Финальные забеги стартуют в 13:45 и продлятся до вечера. Именно здесь Украина имеет самые высокие шансы на пополнение медальной копилки.

Сноубординг и горные лыжи

В парасноубординге (дисциплина банкд-слалом) Украину представит известный блогер и атлет Владислав Хильченко. После 20-го места в кроссе, он попытается улучшить свой результат в двух заездах.

Также состоится дебют 22-летнего волынянина Максима Гелюты в парагорськолижному спорте. Он выйдет на трассу гигантского слалома.

Расписание выступлений украинцев 13 марта

Парагорнолыжный спорт

  • 11:00 - гигантский слалом, мужчины, первая попытка - Максим Гелюта

Парасноубординг

  • 12:22 - банкд-слалом, мужчины (SB-UL), второй спуск - Владислав Хильченко

Парабиатлон (квалификации)

  • 11:00 - мужчины, сидя - Тарас Радь, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Григорий Шимко
  • 11:35 - женщины, стоя - Ирина Буй, Александра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко
  • 11:50 - мужчины, стоя - Сергей Романюк, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Серафим Драгун
  • 12:05 - женщины с нарушением зрения - Александра Даниленко, Оксана Шишкова, Илона Казик, Романа Лобашева
  • 12:20 - мужчины с нарушением зрения - Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук

Финалы парабиатлона

  • 13:45 - мужчины, сидя
  • 14:10 - женщины, стоя
  • 14:25 - мужчины, стоя
  • 14:50 - мужчины с нарушением зрения
  • 15:50 - женщины с нарушением зрения

Всего в течение дня на Паралимпиаде разыграют 14 комплектов наград.

Где смотреть трансляции вживую

Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.

Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены Сборная Украины
Новости
"Внимательно к тревогам". РФ может готовить новый обстрел, - СНБО
"Внимательно к тревогам". РФ может готовить новый обстрел, - СНБО
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко