Без "пакунка малюка": зірка "Кріпосної" розкрила, які виплати оформила на третю дитину

Що сказала Сагайдачна про статус багатодітної мами

Акторка, у якої троє дітей, зробила державне посвідчення для батьків багатодітної сім'ї.

"Тепер офіційно - багатодітна мама. Хоча колись я думала, що можливо взагалі не буду мати дітей, але у Бога були на мене інші плани", - зізналася вона.

Анна опублікувала фото з авто, на якому показала отриманий документ. Також вона детально розповіла про оформлені виплати.

"Я одразу пішла в ЦНАП . Беріть всі свої документи та виписки з пологового. І зробіть одразу по пару копій паспорта, коду, витяг про місце прописки (Дія).В першу чергу оформила свідоцтво про народження дитини - це основний документ", - поділилася Анна.

Які виплати оформила зірка

За словами акторки, вона подалася на одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а от від "пакунка малюка" відмовилася. Натомість отримає грошову компенсацію - 8451 грн.

Сайгайдачна також отримала право на щомісячну допомогу. Для цього вона оформила посвідчення багатодітної мами і для дітей, які досягли 6 років.

"Це посвідчення дитини з багатодітної родини. Коли отримали посвідчення, можете оформити допомогу на третю і кожну наступну дитину - 2100 грн на місяць до 6 років", - розповіла вона.

Окрім цього, акторка радить не зволікати з оформленням додаткових виплат після лікарняного.

"Вам треба прийти і оформити виплати 7000 грн - щомісячна виплата на дитину до 1 року", - зазначила вона.

Далі в планах у зірки зробити прописку дитині.

Що відомо про особисте життя Сагайдачної

Нагадаємо, 26 лютого Анна народила сина, про що повідомила на початку березня цього року.

Також вона виховує старшого сина Тимура від попереднього шлюбу та доньку Міру від теперішнього партнера, ім'я якого не розголошує.

Загалом акторка була офіційно одружена двічі. Перший раз вийшла заміж під час навчання в університеті, а вдруге - за кінопродюсера Євгена Третяка, з яким розлучилася у 2023 році.