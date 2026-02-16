Падіння, драма та історія: Гандей сенсаційно вийшов у чвертьфінал шорт-треку на Олімпіаді (відео)

Єдиний представник України у чоловічому шорт-треку на Олімпіаді-2026 Олег Гандей вийшов до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів. Історичний результат став можливим попри падіння під час кваліфікаційного забігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.
У кваліфікації Гандей виступав у сьомій четвірці. На останньому колі забігу стався завал: американець Брендон Кім збив представника Узбекистану, внаслідок чого українець також опинився на льоду.
Попри падіння та біль, Гандей зумів піднятися і фінішувати третім. Переможцю забігу – нідерландцю Єнс вант Ваут – українець поступився більш ніж вісьмома секундами.
Після перегляду епізоду судді дискваліфікували Кіма. У підсумку Гандей піднявся на другу позицію у своєму забігу та пробився до чвертьфіналу.
Це перший випадок в історії України, коли вітчизняний шорт-трекіст подолав кваліфікацію на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх. Раніше на цій стадії вибували всі українці, зокрема сам Гандей на Іграх-2022, а також Володимир Григорьєв (2002, 2006) і Євген Яковлев (1998).
У чвертьфіналі спортсмени змагатимуться у забігах по п'ять учасників. Щоб вийти до півфіналу, українцю необхідно фінішувати у топ-2 свого забігу або стати одним із двох найшвидших спортсменів серед тих, хто посів третє місце.
Чвертьфінальні забіги на дистанції 500 метрів відбудуться у середу, 18 лютого. Початок – о 21:15 за київським часом.