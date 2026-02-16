Падіння, драма та історія: Гандей сенсаційно вийшов у чвертьфінал шорт-треку на Олімпіаді (відео)

Драма на останньому колі

У кваліфікації Гандей виступав у сьомій четвірці. На останньому колі забігу стався завал: американець Брендон Кім збив представника Узбекистану, внаслідок чого українець також опинився на льоду.

Попри падіння та біль, Гандей зумів піднятися і фінішувати третім. Переможцю забігу – нідерландцю Єнс вант Ваут – українець поступився більш ніж вісьмома секундами.

Дискваліфікація суперника та історичний прорив

Після перегляду епізоду судді дискваліфікували Кіма. У підсумку Гандей піднявся на другу позицію у своєму забігу та пробився до чвертьфіналу.

Це перший випадок в історії України, коли вітчизняний шорт-трекіст подолав кваліфікацію на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх. Раніше на цій стадії вибували всі українці, зокрема сам Гандей на Іграх-2022, а також Володимир Григорьєв (2002, 2006) і Євген Яковлев (1998).

Коли чвертьфінал

У чвертьфіналі спортсмени змагатимуться у забігах по п'ять учасників. Щоб вийти до півфіналу, українцю необхідно фінішувати у топ-2 свого забігу або стати одним із двох найшвидших спортсменів серед тих, хто посів третє місце.

Чвертьфінальні забіги на дистанції 500 метрів відбудуться у середу, 18 лютого. Початок – о 21:15 за київським часом.