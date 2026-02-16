Падение, драма и история: Гандей сенсационно вышел в четвертьфинал шорт-трека на Олимпиаде (видео)

Драма на последнем круге

В квалификации Гандей выступал в седьмой четверке. На последнем круге забега произошел завал: американец Брэндон Ким сбил представителя Узбекистана, в результате чего украинец также оказался на льду.

Несмотря на падение и боль, Гандей сумел подняться и финишировать третьим. Победителю забега - нидерландцу Йенсу вант Вауту - украинец уступил более чем восемью секундами.

Дисквалификация соперника и исторический прорыв

После просмотра эпизода судьи дисквалифицировали Кима. В итоге Гандей поднялся на вторую позицию в своем забеге и пробился в четвертьфинал.

Это первый случай в истории Украины, когда отечественный шорт-трекист преодолел квалификацию на дистанции 500 метров на Олимпийских играх. Ранее на этой стадии выбывали все украинцы, в том числе сам Гандей на Играх-2022, а также Владимир Григорьев (2002, 2006) и Евгений Яковлев (1998).

Когда четвертьфинал

В четвертьфинале спортсмены будут соревноваться в забегах по пять участников. Чтобы выйти в полуфинал, украинцу необходимо финишировать в топ-2 своего забега или стать одним из двух самых быстрых спортсменов среди тех, кто занял третье место.

Четвертьфинальные забеги на дистанции 500 метров состоятся в среду, 18 февраля. Начало - в 21:15 по киевскому времени.