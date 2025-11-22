UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

П'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Іванна Пашкевич

У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався лише з однією учасницею, яка поїхала додому ще до Церемонії троянд.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"

Хто поїхав додому

Перед церемонією троянд учасниця Юлія зізналася Тарасу, що не хоче залишатися у проєкті, пояснивши своє рішення тим, що сумує за сином. Однак Тарас не до кінця повірив у щирість цієї причини.

Він нагадав, що запропонував Юлії індивідуальні умови, які дозволили б їй частіше спілкуватися з дитиною, проте дівчина не проявила бажання скористатися цією можливістю.

Урешті Юлія вирішила покинути проєкт і зробила це ще до того, як Тарас почав вручати троянди.

Юля покинула проєкт (фото: instagram.com/holostyakstb)

Тож, на проєкті залишаються:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Валерія Жуковська
  • Оксана Шанюк
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.
 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостякТарас Цимбалюк