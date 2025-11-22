RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Пятая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Иванна Пашкевич

В новом выпуске "Холостяка" главный герой реалити Тарас Цымбалюк попрощался только с одной участницей, которая уехала домой еще до Церемонии роз.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию новой серии "Холостяка"

Кто уехал домой

Перед церемонией роз участница Юлия призналась Тарасу, что не хочет оставаться в проекте, объяснив свое решение тем, что скучает по сыну. Однако Тарас не до конца поверил в искренность этой причины.

Он напомнил, что предложил Юлии индивидуальные условия, которые позволили бы ей чаще общаться с ребенком, однако девушка не проявила желания воспользоваться этой возможностью.

В итоге Юлия решила покинуть проект и сделала это еще до того, как Тарас начал вручать розы.

Юля покинула проект (фото: instagram.com/holostyakstb)

Поэтому, на проекте остаются:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Валерия Жуковская
  • Оксана Шанюк
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.
 

ХолостякТарас Цымбалюк