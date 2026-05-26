"Отримав від мене роги": Трінчер згадала про колишнього і рознесла "маминих синків"

Ще до офіційного релізу пісня почала активно розлітатися в соцмережах, а сам кліп привернув увагу не лише через іронічний сюжет, а й через зірковий каст.

У відео артистка обігрує знайому багатьом жінкам ситуацію: коли від них постійно чекають, що вони відповідатимуть чиїмось уявленням - партнера, його родини, суспільства або трендів.

За словами Трінчер, за легким і драйвовим звучанням пісні ховається набагато серйозніший сенс.

"Для мене це справжній маніфест. Ми, дівчата, постійно живемо під якимось мікроскопом чужих очікувань. Від нас вічно чогось хочуть, накладають купу зобов'язань: тут будь скромнішою, там - успішнішою, для мами хлопця - ідеальною господинею. Мені хочеться сказати: стоп, ми не повинні жити в режимі вічного кастингу!" - сказала співачка.

Анна Трінчер і герої кліпу "Твоя мама" (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Артистка наголосила, що жінку не потрібно підганяти під шаблон. На її думку, кожна має право бути різною - ніжною, сміливою, яскравою, різкою чи вразливою.

"Жінку треба приймати будь-якою: сором'язливою, нахабною, яскравою, у кожному її стані. Я мрію, щоб дівчата вмикали цей трек на повну в машині, підспівували й заряджалися цим сміливим вайбом свободи. Ми нікому нічого не винні, крім як бути щасливими й обирати себе", - зазначила зірка.

Окремою несподіванкою кліпу стала поява Ольги Сумської. Акторка зіграла свекруху з характером.

Роль нареченого Трінчер виконав блогер Макс Ткачов, а її колишніх у відео зіграли Олександр Преподобний, Євген Гуня, Максим Темчишин та Руслан Мірошниченко.

"Ольга Сумська для мене - це втілення розкішної жінки, тому я неймовірно щаслива, що вона підтримала нашу ідею та зіграла цю свекруху з характером! Роль мого нареченого виконав блогер Макс Ткачов, а компанію колишніх зіграли Олександр Преподобний, Євген Гуня, Максим Темчишин та Руслан Мірошниченко", - розповіла артистка.

Ольга Сумська і Макс Темчишин (скріншот з відео)

"Нам вдалося відтворити дуже прикольний, сатиричний концепт. Хлопці настільки круто вжилися в ролі, що зйомки пройшли на одному диханні", - додала вона.

У кліпі є ще одна яскрава деталь - чоловіки з рогами. За задумом, це колишні героїні, які не приймали її справжньою та намагалися змінити під власні стандарти.

"За задумом кліпу, кожен із цих колишніх намагався зламати мене під свої стандарти, не приймав моєї справжньої природи й хотів переробити. І в результаті - отримав свої символічні роги від мене у прямому сенсі", - пояснила Анна.

Співачка додала, що в житті зустрічала різних чоловіків і добре знає, як виглядають стосунки, де партнер намагається самоствердитися через контроль над жінкою.

"Насправді зараз чоловіки дуже різні. Я у своєму житті мала абсолютно різний досвід спілкування та комунікації, тому бачила багато історій. Дійсно, бувають і такі, хто самостверджується через те, що переробляють дівчину. Але для мене зрілість чоловіка проявляється в іншому", - наголосила артистка.

"Справжній чоловік приймає тебе повністю і фокусується на головному - він просто несе відповідальність за себе, за свої вчинки та за те, щоб поруч із ним ти почувалася в безпеці", - зазначила вона.

Анна Трінчер і герой кліпу "Твоя мама" (фото: instagram.com/annatrincher_official)

За словами Анни, "Твоя мама" - це не просто історія про колишніх чи токсичні стосунки.

Для неї кліп став символічним прощанням з усім, що змушує жінку стискатися, відповідати чужим очікуванням і просити дозволу бути собою.

"Саме так! Це товста крапка на всьому, що обмежує жінку. Всі ці спроби загнати нас у рамки трендів, суспільства чи чиїхось комплексів мають залишатися в минулому. Якщо чоловік замість того, щоб любити твою унікальність, влаштовує тобі щоденні перевірки на "придатність" - це не про любов", - сказала Трінчер.

Артистка також звернулася до дівчат, які відчувають тиск з боку партнерів, батьків чи суспільства. Вона закликала не боятися власної сили, гучності й незалежності.

"Не боятися бути "занадто". Занадто гучною, занадто сміливою чи занадто незалежною. Якщо ви відчуваєте, що вас намагаються підлаштувати під чийсь зручний шаблон - захищайте свої кордони. Будуйте власні правила гри, слухайте свій внутрішній голос і ніколи не просіть дозволу бути різними", - підсумувала співачка.

