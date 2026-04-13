Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Це було феєрично": Трінчер розповіла, як кинула бойфренда онлайн

21:39 13.04.2026 Пн
4 хв
Артистка зізналася, що цього разу не дозволила себе ранити й сама першою завершила роман
aimg Іванна Пашкевич
"Це було феєрично": Трінчер розповіла, як кинула бойфренда онлайн Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Співачка Аня Трінчер відверто висловилася про невдалі стосунки, які нещодавно завершилися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар виконавиці для "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Більше цікавого: Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової "Холостячки"

Як Трінчер пережила розрив

За словами співачки, з кожним новим досвідом вона вчиться краще берегти себе, свої емоції та внутрішній стан.

Якщо раніше навіть короткі романи могли сильно її вибивати з колії, то тепер вона реагує інакше.

"Ви знаєте, я прийшла до висновку, що з кожним новим досвідом ти стаєш менш чутлива в гарному плані цього слова, тому що ти більш зберігаєш свої своє внутрішнє відчуття, свої почуття, і себе як людину ти більш вчишся зберігати", - сказала Трінчер.

Артистка зізналася, що колись навіть нетривалі стосунки могли залишати її емоційно розбитою.

Втім, каже вона, з таких переживань нерідко народжувалися пісні.

&quot;Це було феєрично&quot;: Трінчер розповіла, як кинула бойфренда онлайнАнна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Тому що раніше будь-яка там інтрижка чи стосунки, вони проводили до того, що я просто була розбита вщент. І, звичайно, з цього всього випливали прекрасні пісні. І, напевно, так і воно повинно бути", - зазначила співачка.

Трінчер розповіла, що цього разу змогла досить швидко вийти з міні-стосунків, які не склалися.

Причиною стало усвідомлення, що в цих взаєминах порушувалися її особисті кордони.

"Але, як на диво, останні такі міні-стосунки, які не склалися, я дуже швидко вийшла з них емоційно. І причому я це зробила, тому що я зрозуміла, що мої кордони порушені. Я не хочу бути людиною, яка це робить систематично. І мені не підходить такий варіант стосунків", - пояснила вона.

За словами артистки, саме в цей момент вона по-новому подивилася на себе і відчула повагу до власних рішень.

&quot;Це було феєрично&quot;: Трінчер розповіла, як кинула бойфренда онлайнАнна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"І я дуже заповажала себе в цей момент, тому що я така: "Боже, я так вмію, я вмію стати на захист себе. Я так довго шукала, хто мене захистить. Я так довго чекала там цього від свого батька чи від свого колишнього чоловіка. А виявляється, в мені сильно більше волі і сили, щоб захистити себе саму. І я кинула по кружечкам. Але дуже красиво" - зізналася Трінчер.

"Я вам хочу сказати, що я передивлялася ці кружечки разів 10. Це було феєрично", - додала вона.

Зірка не приховує, що після такого рішення відчула гордість за себе. Особливо - за ту частину себе, яка в минулому не могла постояти за власні почуття.

"Я дуже пишалася собою. Пишалася тією маленькою дівчинкою, яку образили в минулому, яка не змогла тоді за себе постояти. А зараз вона ніколи не буде ображена, бо у неї завжди є я і вона для мене найбільший скарб, який існує", - поділилася співачка.

Особисте життя Анни Трінчер

Співачка понад два роки перебувала у стосунках із блогером і підприємцем Олександром Волошиним.

Наприкінці 2022 року пара оголосила про заручини, а згодом зіграла весілля.

Втім, уже через рік після одруження артистка розповіла, що їхні стосунки переживають складний період.

Подружжя зіткнулося з глибокою кризою та намагалося втримати шлюб. У листопаді 2023 року Анна та Олександр публічно заявили про розрив.

За словами співачки, проблеми в їхніх взаєминах загострилися після того, як у Волошина виявили депресію.

&quot;Це було феєрично&quot;: Трінчер розповіла, як кинула бойфренда онлайнАнна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Це суттєво позначилося на його психологічному стані та ставленні до близьких.

Трінчер намагалася бути поруч і підтримувати чоловіка, однак той дедалі більше закривався в собі, віддалявся та ранив її своєю поведінкою.

Рішення про розставання, за словами артистки, ухвалив саме Волошин. Як зазначала співачка, він сам покликав її на розмову, під час якої й повідомив про намір розлучитися.

Ще більше цікавого:

Анна Трінчер розповіла про жіночу зраду та самотність після розлучення

Анна Трінчер купила собі BMW за понад 4 мільйони гривень

Новини
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта