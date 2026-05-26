"Получил от меня рога": Тринчер вспомнила о бывшем и разнесла "маменькиных сынков"

Еще до официального релиза песня начала активно разлетаться в соцсетях, а сам клип привлек внимание не только из-за ироничного сюжета, но и из-за звездного каста.

В видео артистка обыгрывает знакомую многим женщинам ситуацию: когда от них постоянно ждут, что они будут соответствовать чьим-то представлениям - партнера, его семьи, общества или трендов.

По словам Тринчер, за легким и драйвовым звучанием песни скрывается гораздо более серьезный смысл.

"Для меня это настоящий манифест. Мы, девушки, постоянно живем под каким-то микроскопом чужих ожиданий. От нас вечно чего-то хотят, накладывают кучу обязательств: здесь будь скромнее, там - успешнее, для мамы парня - идеальной хозяйкой. Мне хочется сказать: стоп, мы не должны жить в режиме вечного кастинга!" - сказала певица.

Анна Тринчер и герои клипа "Твоя мама"

Артистка подчеркнула, что женщину не нужно подгонять под шаблон. По ее мнению, каждая имеет право быть разной - нежной, смелой, яркой, резкой или уязвимой.

"Женщину надо принимать любой: застенчивой, наглой, яркой, в каждом ее состоянии. Я мечтаю, чтобы девушки включали этот трек на полную в машине, подпевали и заряжались этим смелым вайбом свободы. Мы никому ничего не должны, кроме как быть счастливыми и выбирать себя", - отметила звезда.

Отдельной неожиданностью клипа стало появление Ольги Сумской. Актриса сыграла свекровь с характером.

"Ольга Сумская для меня - это воплощение роскошной женщины, поэтому я невероятно счастлива, что она поддержала нашу идею и сыграла эту свекровь с характером! Роль моего жениха исполнил блогер Макс Ткачев, а компанию бывших сыграли Александр Преподобный, Евгений Гуня, Максим Темчишин и Руслан Мирошниченко", - рассказала артистка.

Ольга Сумская и Макс Темчишин (скриншот из видео)

"Нам удалось воссоздать очень прикольный, сатирический концепт. Ребята настолько круто вжились в роли, что съемки прошли на одном дыхании", - добавила она.

В клипе есть еще одна яркая деталь - мужчины с рогами. По замыслу, это бывшие героини, которые не принимали ее настоящей и пытались изменить под собственные стандарты.

"По замыслу клипа, каждый из этих бывших пытался сломать меня под свои стандарты, не принимал моей настоящей природы и хотел переделать. И в результате - получил свои символические рога от меня в прямом смысле", - пояснила Анна.

Певица добавила, что в жизни встречала разных мужчин и хорошо знает, как выглядят отношения, где партнер пытается самоутвердиться через контроль над женщиной.

"На самом деле сейчас мужчины очень разные. Я в своей жизни имела абсолютно разный опыт общения и коммуникации, поэтому видела много историй. Действительно, бывают и такие, кто самоутверждается через то, что переделывают девушку. Но для меня зрелость мужчины проявляется в другом", - подчеркнула артистка.

"Настоящий мужчина принимает тебя полностью и фокусируется на главном - он просто несет ответственность за себя, за свои поступки и за то, чтобы рядом с ним ты чувствовала себя в безопасности", - отметила она.

Анна Тринчер и герой клипа "Твоя мама"

По словам Анны, "Твоя мама" - это не просто история о бывших или токсичных отношениях.

Для нее клип стал символическим прощанием со всем, что заставляет женщину сжиматься, соответствовать чужим ожиданиям и просить разрешения быть собой.

"Именно так! Это толстая точка на всем, что ограничивает женщину. Все эти попытки загнать нас в рамки трендов, общества или чьих-то комплексов должны оставаться в прошлом. Если мужчина вместо того, чтобы любить твою уникальность, устраивает тебе ежедневные проверки на "пригодность" - это не про любовь", - сказала Тринчер.

Артистка также обратилась к девушкам, которые испытывают давление со стороны партнеров, родителей или общества. Она призвала не бояться собственной силы, громкости и независимости.

"Не бояться быть "слишком". Слишком громкой, слишком смелой или слишком независимой. Если вы чувствуете, что вас пытаются подстроить под чей-то удобный шаблон - защищайте свои границы. Стройте собственные правила игры, слушайте свой внутренний голос и никогда не просите разрешения быть разными", - подытожила певица.

