Остання командна гонка перед Олімпіадою-2026: як виступила Україна в біатлоні

Успіх Мандзина та Городної в одиночному міксті

Українську команду в цій дисципліні представили Олена Городна та Віталій Мандзин. Для обох спортсменів цей виступ став дебютним у синглмікстах поточного сезону.

Олена Городна продемонструвала вражаючу роботу на вогневих рубежах першого етапу, показавши найкращу швидкострільність серед усіх учасниць - 53.2 секунди.

Віталій Мандзин, прийнявши естафету, зміг тимчасово підняти команду на другу сходинку після "чистої" стрільби лежачи.

На заключних етапах українці зберегли позиції у верхній частині протоколу. Попри використання 12 додаткових патронів протягом гонки, український тандем фінішував шостим.

Проте згодом результат було переглянуто: переможця гонки, збірну Німеччини, дискваліфікували через порушення Марлен Фіхтнер правил поводження зі зброєю. У підсумку Україна перемістилася на п'яту сходинку.

Результати синглміксту:

Фінляндія (0+8) 34.59.8 хвилини Франція (0+6) +11.3 Норвегія (0+8) +16.7 Швейцарія (0+10) +35.7 Україна (0+12) +35.9 Чехія (1+13) +1:02.8

Провал у класичній змішаній естафеті

Друга гонка дня склалася для української збірної значно складніше. На старт класичного міксту команда вийшла в експериментальному складі: Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Вже на першому етапі Меркушина використала п'ять додаткових набоїв, що відкинуло Україну на 14-те місце.

Досвідчена Юлія Джима завдяки бездоганній стрільбі лежачи та високій швидкості на "стійці" змогла стабілізувати відставання, проте піднятися вище не вдалося.

Чоловіча частина команди працювала на межі вильоту. Тарас Лесюк, який закривав естафету, пішов на штрафне коло після останньої стрільби.

Українцям вдалося уникнути зняття з дистанції як колових лише завдяки тому, що суперників із Латвії зняли раніше. У підсумку Україна посіла останнє 14-те місце серед команд, що завершили гонку.

Результати змішаної естафети:

Італія (0+10) 1:03:11.7 Франція (0+7) +24.7 Чехія (0+7) +57.2 США (0+7) +59.5 Швеція (0+8) +1:20.9 Норвегія (2+8) +1:41.1

...

14. Україна (1+11) +6:04.5

Що далі

Шостий етап Кубка світу з біатлону завершиться у неділю, 25 січня, чоловічим та жіночим масстартами. Від України участь у гонках візьмуть Віталій Мандзин і Христина Дмитренко.