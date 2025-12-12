ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Останній вихід УПЛ: розклад матчів та трансляцій завершального туру 2025 року

П'ятниця 12 грудня 2025 12:24
UA EN RU
Останній вихід УПЛ: розклад матчів та трансляцій завершального туру 2025 року Фото: Черкаський ЛНЗ розпочинає друге коло у статусі лідера (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрій Костенко

16-й тур відкриє друге коло нинішнього сезону української Прем'єр-ліги та водночас стане останнім у поточному році. Його програма розтягнеться на три дні.

Розклад поєдинків та трансляцій - підкаже РБК-Україна.

Центральні матчі – у Кривому Розі та Житомирі

У п'ятницю, 12 грудня, відбудуться дві зустріч. О 15:30 "Олександрія" вдома зіграє з "Кудрівкою". А о 18:00 столична "Оболонь" прийме харківський "Металіст 1925".

Три матчі заплановані на суботу, 13 грудня – в них візьмуть участь команди лідируючої групи. О 13:00 стартує поєдинок у Кривому Розі, де місцевий "Кривбас" зіграє проти "Колоса" з Ковалівки. О 15:30 переможець першого кола чемпіонату – черкаський ЛНЗ прийме луганську "Зорю". А о 18:00 у Житомирі "Полісся" протистоятиме львівським "Карпатам".

Завершиться тур у неділю, 14 грудня, трьома поєдинками. О 13:00 "Полтава" у Кропивницькому прийме львівський "Рух". О 15:30 київське "Динамо" вдома зіграє з рівненським "Вересом". А о 18:00 донецький "Шахтар" на "Арені Львів" проекзаменує "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.

На цьому програма матчів поточного року буде вичерпана. Наступний 17-й тур – запланований на кінець лютого 2026-го.

Перелік матчів 16-го туру УПЛ

П'ятниця, 12 грудня

  • 15:30. "Олександрія" – "Кудрівка"
  • 18:00. "Оболонь" – "Металіст 1925"

Субота, 13 грудня

  • 13:00. "Кривбас" – "Колос"
  • 15:30. ЛНЗ – "Зоря"
  • 18:00. "Полісся" – "Карпати"

Неділя, 14 грудня

  • 13:00. "Полтава" – "Рух"
  • 15:30. "Динамо" – "Верес"
  • 18:00. "Шахтар" – "Епіцентр"

Останній вихід УПЛ: розклад матчів та трансляцій завершального туру 2025 року

Останній вихід УПЛ: розклад матчів та трансляцій завершального туру 2025 року

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо".

Також дізнайтеся де збірна України прийматиме суперників у номінально домашніх матчах плей-офф кваліфікації до ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
Новини
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень