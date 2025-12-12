Последний выход УПЛ: расписание матчей и трансляций заключительного тура 2025 года
16-й тур откроет второй круг нынешнего сезона украинской Премьер-лиги и одновременно станет последним в текущем году. Его программа растянется на три дня.
Расписание поединков и трансляций - подскажет РБК-Украина.
Центральные матчи - в Кривом Роге и Житомире
В пятницу, 12 декабря, состоятся две встречи. В 15:30 "Александрия" дома сыграет с "Кудривкой". А в 18:00 столичная "Оболонь" примет харьковский "Металлист 1925".
Три матча запланированы на субботу, 13 декабря - в них примут участие команды лидирующей группы. В 13:00 стартует поединок в Кривом Роге, где местный "Кривбасс" сыграет против "Колоса" из Ковалевки. В 15:30 победитель первого круга чемпионата - черкасский ЛНЗ примет луганскую "Зарю". А в 18:00 в Житомире "Полесье" будет противостоять львовским "Карпатам".
Завершится тур в воскресенье, 14 декабря, тремя поединками. В 13:00 "Полтава" в Кропивницком примет львовский "Рух". В 15:30 киевское "Динамо" дома сыграет с ровенским "Вересом". А в 18:00 донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" проэкзаменует "Эпицентр" из Каменец-Подольского.
На этом программа матчей текущего года будет исчерпана. Следующий 17-й тур - запланирован на конец февраля 2026-го.
Перечень матчей 16-го тура УПЛ
Пятница, 12 декабря
- 15:30. "Александрия" - "Кудривка"
- 18:00. "Оболонь" - "Металлист 1925"
Суббота, 13 декабря
- 13:00. "Кривбасс" - "Колос"
- 15:30. ЛНЗ - "Заря"
- 18:00. "Полесье" - "Карпаты"
Воскресенье, 14 декабря
- 13:00. "Полтава" - "Рух"
- 15:30. "Динамо" - "Верес"
- 18:00. "Шахтер" - "Эпицентр"
Где смотреть матчи
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
