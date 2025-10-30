Останній аматорський клуб драматично вилетів із Кубка України: відео голів

Кубок України, 1/8 фіналу

"Агротех" (Тишківка, аматори) – "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – 1:1, по пенальті - 6:7

Голи: Чичиков, 78 – Вільховий, 37

Як пройшла гра

Аматорських "Агротех" із села Тишківка, що на Кіровоградщині, в 1/32 фіналу національного Кубка сенсаційно здолав команду УПЛ "Епіцентр", а в 1/16-й - першоліговий одеський "Чорноморець". Обидві перемоги буди здобуті у серіях пенальті.

В 1/8-й команда грала зі ще одним представником Першої ліги – клубом "Фенікс-Маріуполь". І знову справа дійшла до серії 11-метрових.

Початок матчу довелося відкласти через повітряну тривогу. Коли ж гра розпочалася, старші за рангом відкрили рахунок у першому таймі після удару Андрія Вільхового.

Проте ближче до кінця основного часу футболісти "Агротеху" зуміли зрівняти рахунок: м'яч на рахунку Олексія Чичикова.

Згідно з новим регламентом Кубка, додатковий час не призначався, а команди одразу виконували серію післяматчевих 11-метрових ударів. Футболісти обох команд виконали 16 спроб, причому гравці "Маріуполя" не зуміли реалізувати матчбол у серії з п'яти ударів. Проте вирвали пермогу, коли пенільті виконувалися до першого промаху.

Цікаво, що у складі "Агротеху" свою спробу змареував Чичиков, який відзначився з гри. А вирішальний удар дуже невдало виконав Артем Ковтуненко.

Хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Станом на зараз вже відомі сім з восьми чвертьфіналістів Кубка України-2025/26.

Учасники чвертьфіналу:

"Чернігів" (1 ліга)

"Буковина" (Чернівці, 1 ліга)

"Локомотив" (Київ, 2 ліга)

"Інгулець" (Петрове, 1 ліга)

ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)

"Динамо" (Київ, УПЛ)

"Фенікс-Маріуполь" (1 ліга)

Останній учасник визначиться 30 жовтня у протистоянні "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – "Агробізнес" (Волочиськ, 1 л). Воно відбудеться у Житомирі та розпочнеться о 17:00.