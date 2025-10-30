RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Последний любительский клуб драматично вылетел из Кубка Украины: видео голов

Фото: "Феникс-Мариуполь" вышел в четвертьфинал (instagram.com/feniks.fsc)
Автор: Андрей Костенко

30 октября в битве за выход в четвертьфинал Кубка Украины сошлись любительский "Агротех" и представитель Первой лиги "Феникс-Мариуполь".

О развитии событий в матче и итоговом результате рассказывает РБК-Украина.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига) - 1:1, по пенальти - 6:7

Голы: Чичиков, 78 - Вильховый, 37

Как прошла игра

Любительский "Агротех" из села Тышковка, что на Кировоградщине, в 1/32 финала национального Кубка сенсационно одолел команду УПЛ "Эпицентр", а в 1/16-й - перволиговый "Черноморец". Обе победы буди добыты в сериях пенальти.

В 1/8-й команда играла с еще одним представителем Первой лиги - клубом "Феникс-Мариуполь". И снова дело дошло до серии 11-метровых.

Начало матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги. Когда же игра началась, старшие по рангу открыли счет в первом тайме после удара Андрея Вильхового.

Однако ближе к концу основного времени футболисты "Агротеха" сумели сравнять счет: мяч на счету Алексея Чичикова.

Согласно новому регламенту Кубка, дополнительное время не назначалось, а команды сразу выполняли серию послематчевых 11-метровых ударов. Футболисты обеих команд выполнили 16 попыток, причем игроки "Мариуполя" не сумели реализовать матчбол в серии из пяти ударов. Однако вырвали победу, когда пенальти выполнялись до первого промаха.

Интересно, что в составе "Агротеха" свою попытку не реализовал Чичиков, который отличился с игры. А решающий удар очень неудачно выполнил Артем Ковтуненко.

Кто уже вышел в 1/4 финала

По состоянию на сейчас уже известны семь из восьми четвертьфиналистов Кубка Украины-2025/26.

Участники четвертьфинала:

  • "Чернигов" (1 лига)
  • "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
  • "Локомотив" (Киев, 2 лига)
  • "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
  • ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)
  • "Динамо" (Киев, УПЛ)
  • "Феникс-Мариуполь" (1 лига)

Последний участник определится 30 октября в противостоянии "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л). Оно состоится в Житомире и начнется в 17:00.

Ранее мы рассказали, как клуб из прифронтового города первым вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Также читайте, как "Динамо" выбило "Шахтер" в кубковом Классическом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболКубок Украины