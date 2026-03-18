ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Останні битви за чвертьфінал у Лізі чемпіонів: повний розклад та де дивитися матчі сьогодні

17:00 18.03.2026 Ср
2 хв
Поки в одних парах доля путівки фактично вирішена, в інших – залишаються шанси на гучні сенсації
aimg Андрій Костенко
Сьогодні визначаться усі учасники 1/4 фіналу (фото: Getty Images)

У середу, 18 березня, відбудуться заключні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/2026. На футбольних уболівальників чекають чотири протистояння, які остаточно сформують склад учасників наступної стадії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

"Барселона" – "Ньюкасл"

Відкриє змагальний день о 19:45 за Києвом поєдинок у Барселоні на "Камп Ноу", де місцевий гранд зустрінеться з англійським "Ньюкаслом".

Тиждень тому у Англії команди розійшлися миром (1:1), тож доля путівки вирішиться з чистого аркуша.

"Ліверпуль" – "Галатасарай"

Не менш напруженим обіцяє бути поєдинок у Ліверпулі. "Галатасарай" прибув до Британії, маючи мінімальну перевагу (1:0) після першої гри. Попри статус фаворита у англійців, аналітики високо оцінюють імовірність сенсації від турецького клубу.

"Баварія" – "Аталанта"

Після розгромної перемоги мюнхенців у Бергамо (6:1), матч-відповідь має суто формальний характер.

Головна інтрига, яку обговорюють європейські ЗМІ – хто займе місце у воротах "Баварії". Справа у тому, що в мюнхенців виникла безпрецедентна криза з голкіперами: всі чотири воротарі основного та найближчого резервного складу отримали травми. Свен Ульрайх (розрив м'яза стегна), Мануель Нойєр (травма гомілки), Йонас Урбіг (струс мозку) та Леон Кланац (травма стегна) вибули з ладу.

Через це у Лізі чемпіонів проти "Аталанти" може дебютувати 16-річний Леонард Прескотт. У разі виходу на поле, він встановить історичне досягнення: у віці 16 років і 176 днів стане наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів, перевершивши рекорд Мартена Вандевордта (17 років і 287 днів).

"Тоттенхем" – "Атлетіко"

Схожа ситуація і в Лондоні, де "Тоттенхем" прийматиме мадридський "Атлетіко". Перша зустріч завершилася на користь підопічних Дієго Сімеоне (5:2). Хоча історія турніру знає випадки неймовірних камбеків, "матрацники" вважаються беззаперечними претендентами на прохід далі.

Розклад матчів 18 березня:

  • 19:45. "Барселона" – "Ньюкасл" (перша гра – 1:1)
  • 22:00. "Баварія" – "Аталанта" (перша гра – 6:1)
  • 22:00. "Ліверпуль" – "Галатасарай" (перша гра – 0:1)
  • 22:00. "Тоттенхем" – "Атлетіко" (перша гра – 2:5)

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Барселона Баварія Ливерпуль Галатасарай Тоттенхэм Атлетіко
