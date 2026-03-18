Останні битви за чвертьфінал у Лізі чемпіонів: повний розклад та де дивитися матчі сьогодні

У середу, 18 березня, відбудуться заключні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/2026. На футбольних уболівальників чекають чотири протистояння, які остаточно сформують склад учасників наступної стадії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

"Барселона" – "Ньюкасл"

Відкриє змагальний день о 19:45 за Києвом поєдинок у Барселоні на "Камп Ноу", де місцевий гранд зустрінеться з англійським "Ньюкаслом".

Тиждень тому у Англії команди розійшлися миром (1:1), тож доля путівки вирішиться з чистого аркуша.

"Ліверпуль" – "Галатасарай"

Не менш напруженим обіцяє бути поєдинок у Ліверпулі. "Галатасарай" прибув до Британії, маючи мінімальну перевагу (1:0) після першої гри. Попри статус фаворита у англійців, аналітики високо оцінюють імовірність сенсації від турецького клубу.

"Баварія" – "Аталанта"

Після розгромної перемоги мюнхенців у Бергамо (6:1), матч-відповідь має суто формальний характер.

Головна інтрига, яку обговорюють європейські ЗМІ – хто займе місце у воротах "Баварії". Справа у тому, що в мюнхенців виникла безпрецедентна криза з голкіперами: всі чотири воротарі основного та найближчого резервного складу отримали травми. Свен Ульрайх (розрив м'яза стегна), Мануель Нойєр (травма гомілки), Йонас Урбіг (струс мозку) та Леон Кланац (травма стегна) вибули з ладу.

Через це у Лізі чемпіонів проти "Аталанти" може дебютувати 16-річний Леонард Прескотт. У разі виходу на поле, він встановить історичне досягнення: у віці 16 років і 176 днів стане наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів, перевершивши рекорд Мартена Вандевордта (17 років і 287 днів).

"Тоттенхем" – "Атлетіко"

Схожа ситуація і в Лондоні, де "Тоттенхем" прийматиме мадридський "Атлетіко". Перша зустріч завершилася на користь підопічних Дієго Сімеоне (5:2). Хоча історія турніру знає випадки неймовірних камбеків, "матрацники" вважаються беззаперечними претендентами на прохід далі.

Розклад матчів 18 березня:

19:45. "Барселона" – "Ньюкасл" (перша гра – 1:1)

22:00. "Баварія" – "Аталанта" (перша гра – 6:1)

22:00. "Ліверпуль" – "Галатасарай" (перша гра – 0:1)

22:00. "Тоттенхем" – "Атлетіко" (перша гра – 2:5)

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.