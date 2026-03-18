Последние битвы за четвертьфинал в Лиге чемпионов: полное расписание и где смотреть матчи сегодня

17:00 18.03.2026 Ср
2 мин
Пока в одних парах судьба путевки фактически решена, в других - остаются шансы на громкие сенсации
aimg Андрей Костенко
Последние битвы за четвертьфинал в Лиге чемпионов: полное расписание и где смотреть матчи сегодня Сегодня определятся все участники 1/4 финала (фото: Getty Images)

В среду, 18 марта, состоятся заключительные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/2026. Футбольных болельщиков ждут четыре противостояния, которые окончательно сформируют состав участников следующей стадии турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Читайте также: "Это нелегко": тренер "Реала" публично обратился к Лунину после битвы с "Сити"

"Барселона" - "Ньюкасл"

Откроет соревновательный день в 19:45 по Киеву поединок в Барселоне на "Камп Ноу", где местный гранд встретится с английским "Ньюкаслом".

Неделю назад в Англии команды разошлись миром (1:1), поэтому судьба путевки решится с чистого листа.

"Ливерпуль" - "Галатасарай"

Не менее напряженным обещает быть поединок в Ливерпуле. "Галатасарай" прибыл в Британию, имея минимальное преимущество (1:0) после первой игры. Несмотря на статус фаворита у англичан, аналитики высоко оценивают вероятность сенсации от турецкого клуба.

"Бавария" - "Аталанта"

После разгромной победы мюнхенцев в Бергамо (6:1), ответный матч носит сугубо формальный характер.

Главная интрига, которую обсуждают европейские СМИ - кто займет место в воротах "Баварии". Дело в том, что у мюнхенцев возник беспрецедентный кризис с голкиперами: все четыре вратаря основного и ближайшего резервного состава получили травмы. Свен Ульрайх (разрыв мышцы бедра), Мануэль Нойер (травма голени), Йонас Урбиг (сотрясение мозга) и Леон Кланац (травма бедра) выбыли из строя.

Поэтому в Лиге чемпионов против "Аталанты" может дебютировать 16-летний Леонард Прескотт. В случае выхода на поле, он установит историческое достижение: в возрасте 16 лет и 176 дней станет самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов, превзойдя рекорд Мартена Вандевордта (17 лет и 287 дней).

"Тоттенхэм" - "Атлетико"

Похожая ситуация и в Лондоне, где "Тоттенхэм" будет принимать мадридский "Атлетико". Первая встреча завершилась в пользу подопечных Диего Симеоне (5:2). Хотя история турнира знает случаи невероятных камбэков, "матрасники" считаются безоговорочными претендентами на проход дальше.

Расписание матчей 18 марта:

  • 19:45. "Барселона" - "Ньюкасл" (первая игра - 1:1)
  • 22:00. "Бавария" - "Аталанта" (первая игра - 6:1)
  • 22:00. "Ливерпуль" - "Галатасарай" (первая игра - 0:1)
  • 22:00. "Тоттенхэм" - "Атлетико" (первая игра - 2:5)

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы сообщили, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" над "Лехом".

Больше по теме:
Футбол Барселона Бавария Ливерпуль Галатасарай Тоттенхэм Атлетико
Новости
Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО