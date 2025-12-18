ua en ru
Основа Турана та молодь Костюка: "Шахтар" і "Динамо" оголосили склади на матчі Ліги конференцій

Четвер 18 грудня 2025 21:07
Основа Турана та молодь Костюка: "Шахтар" і "Динамо" оголосили склади на матчі Ліги конференцій Фото: "Шахтар" може оформити пряму путівку в 1/8 фіналу (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Тренерські штаби українських учасників основного раунду Ліги конференцій – "Шахтаря" та "Динамо" – оприлюднили стартові склади на поєдинки заключного туру.

Про те, хто вийде на поле з перших хвилин – інформує РБК-Україна.

Вибір Турана

Першим склад оголосив наставник донецького клубу Арда Туран. Його підопічні на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в Кракові зіграють з хорватською "Рієкою".

Стартовий склад "Шахтаря": Фесюн, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Очеретько, Марлон, Педріньйо, Невертон, Егіналду.

Запасні: Твардовський, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Криськів, Швед, Ізакі, Бондаренко, Лукас, Кауан Еліас, Мейрелліш.

Основа Турана та молодь Костюка: &quot;Шахтар&quot; і &quot;Динамо&quot; оголосили склади на матчі Ліги конференцій

"Гірники" вже забезпечили собі місце у плей-офф, але можуть вийти напряму до 1/8 фіналу. Для цьього достатньо завершити останній матч унічию.

У попередніх 5-ти турах "Шахтар" набрав 12 очок, перегравши шотландський "Абердін" (3:2), ісландський "Брейдаблік" (2:0), ірландський "Шемрок Роверс" (2:1), мальтійський "Хамрун Спартанс" (2:0) та поступившись варшавській "Легії" (1:2). Перед заключною зустріччю "гірники" посідають у турнірній таблиці 2-ге иісце.

Суперник донецької команди має у своєму доробку 8 балів (2 перемоги, 2 нічиї і 1 поразка), йде в таблиці 14-м і ще не гарантував собі євровесну.

Сюрпризи від Костюка

Натомість для київського "Динамо" останній матч вже не має ніякого значення – команда втратила всі шанси на продовження боротьби. Проте, є нагода грюкнути дверима. Поєдинок з вірменським "Ноа" "біло-сині" проведуть на міському стадіоні у польському Любліні.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Тимчик, Захарченко, Михайленко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Кабаєв, Пономаренко.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Герреро, Осипенко, Редушко.

Основа Турана та молодь Костюка: &quot;Шахтар&quot; і &quot;Динамо&quot; оголосили склади на матчі Ліги конференцій

Ігор Костюк, який напередодні став повноцінним наставником киян, вкотре вві у основу своїх колишніх підопічних по команді U-19 - Захарченка та Пономаренка. Ці гравці непогано проявили себе в останніх поєдинках УПЛ. Зокрема Пономаренко відзначився у двох матчах поспіль.

"Динамо" посідає 28-ме місце у турнірній таблиці ЛК, набравши 3 очки у 5-ти турах. Натомість "Ноа" вже забезпечив собі вихід у плей-офф, вірменська команда перебуває на 17-му місці в таблиці, здобувши 8 очок.

Де і коли дивитися матчі

Поєдинки розпочнуться одночасно - о 22:00 за київським часом. Прямі трансляції забезпечить медіасервіс MEGOGO.

Раніше ми повідомляли, як український воротар Андрій Лунін вперше став капітаном "Реала".

Також дізнайтеся, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо".

