Основа Турана и молодежь Костюка: "Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матчи Лиги конференций

Четверг 18 декабря 2025 21:07
Основа Турана и молодежь Костюка: "Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матчи Лиги конференций Фото: "Шахтер" может оформить прямую путевку в 1/8 финала
Автор: Андрей Костенко

Тренерские штабы украинских участников основного раунда Лиги конференций - "Шахтера" и "Динамо" - обнародовали стартовые составы на поединки заключительного тура.

О том, кто выйдет на поле с первых минут - информирует РБК-Украина.

Выбор Турана

Первым состав объявил наставник донецкого клуба Арда Туран. Его подопечные на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове сыграют с хорватской "Риекой".

Стартовый состав "Шахтера": Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Очеретько, Марлон, Педриньо, Невертон, Эгиналду.

Запасные: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Бондаренко, Лукас, Кауан Элиас, Мейреллиш.

"Горняки" уже обеспечили себе место в плей-офф, но могут выйти напрямую в 1/8 финала. Для этого достаточно завершить последний матч вничью.

В предыдущих 5-ти турах "Шахтер" набрал 12 очков, переиграв шотландский "Абердин" (3:2), исландский "Брейдаблик" (2:0), ирландский "Шемрок Роверс" (2:1), мальтийский "Хамрун Спартанс" (2:0) и уступив варшавской "Легии" (1:2). Перед заключительной встречей "горняки" занимают в турнирной таблице 2-е место.

Соперник донецкой команды имеет в своем активе 8 баллов (2 победы, 2 ничьи и 1 поражение), идет в таблице 14-м и еще не гарантировал себе евровесну.

Сюрпризы от Костюка

Для киевского "Динамо" последний матч уже не имеет никакого значения - команда потеряла все шансы на продолжение борьбы. Однако, есть возможность хлопнуть дверью. Поединок с армянским "Ноа" "бело-синие" проведут на городском стадионе в польском Люблине.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Тымчик, Захарченко, Михайленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Пономаренко.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Шола, Караваев, Герреро, Осипенко, Редушко.

Игорь Костюк, который накануне стал полноценным наставником киевлян, в очередной раз ввел в основу своих бывших подопечных по команде U-19 - Захарченко и Пономаренко. Эти игроки неплохо проявили себя в последних поединках УПЛ. В частности Пономаренко отличился в двух матчах подряд.

"Динамо" занимает 28-е место в турнирной таблице ЛК, набрав 3 очка в 5-ти турах. "Ноа" уже обеспечил себе выход в плей-офф, армянская команда находится на 17-м месте в таблице, имея 8 очков.

Где и когда смотреть матчи

Поединки начнутся одновременно - в 22:00 по киевскому времени. Прямые трансляции обеспечит медиасервис MEGOGO.

Ранее мы сообщали, как украинский вратарь Андрей Лунин впервые стал капитаном "Реала".

Также узнайте, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо".

