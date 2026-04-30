Осадча заперечила слова Огнєвіч про гроші та красу: "Змивати макіяж - безкоштовно"

Якими були слова Огнєвіч про догляд за собою

Ведуча вирішила прокоментувати обговорення, які виникли на тлі нового інтерв'ю Огнєвіч з Євою Коршик. Там у неї спитали, як їй вдається мати неймовірний красивий вигляд.

Співачка пояснила, що для догляду за собою у неї є гроші. Вона також додала, що потрібні дисципліна, харчування, тренування, сон та косметолог.

"В нас просто є гроші за собою доглядати. Саме образ життя, яким я живу, а це дуже чітка дисципліна, бо без неї абсолютно нічого не буде. Це харчування, тренування, косметолог не раз на пів року. Це постійні процедури, які я відвідую, там і мезотерапію, спорт і дуже якісна доглядова косметика", - сказала вона.

Що сказала Осадча про гроші та красу

Набільше мережу розбурхали саме слова про фінанси, зокрема на це критично відреагувала на Тіна Кароль. Тепер висловилася і Осадча, яка наголосила, що базовий догляд за собою не обов'язково пов'язаний із витратами.

Вона перерахувала кілька правил, які допоможуть зберігати молодий вигляд - це відмова від шкідливих звичок, повноцінний сон, фізична активність і регулярний контроль стану здоров'я.

"Щоб тривалий час залишатися молодою, потрібно: не палити, не пити алкоголь - безкоштовно. Вчасно лягати спати - безкоштовно. Не смажити обличчя на сонці - безкоштовно", - сказала Осадча.



Вона також звернула увагу на важливість турботи про вагу та догляду за шкірою.

"Стежити за вагою - безкоштовно. Займатися спортом - майже безкоштовно і безкоштовно, якщо ви це робите не в спортзалі. Просто вийти і побігти. Змивати макіяж перед сном - теж безкоштовно", - додала вона.

На думку Очадчої, тисячі доларів не потрібні, щоб зберігати молодість. У приклад вона навела кількох відомих жінок.

"Чи потрібні сотні тисяч доларів, щоб зберігати молодість? Ось у цих пані також напевно було багато грошей, але щось не дуже красиво, правда?" - підкреслила вона.

Реакція мережі

Думки користувачі у цьому питанні розділилися. Хтось підтримав Осадчу, а хтось розкритикував її підхід. Висловилася і Кароль, яка вважає, що "гроші не роблять людину красивою", а "стан фігури та шкіри - це звички та стиль життя".

"Катя, рубрика потрібна! Будемо дискутувати інтелігентно", - прокоментувала відео ведучої вона.

