Осадча і Горбунов у вишиванках замилували сімейним привітанням із Вербною неділею (відео)

Зіркова родина записала тепле святкове відео, в якому привітала українців і продемонструвала давню традицію.

У кадрі Осадча, Горбунов та їхні сини Данило й Іван постали у вишиванках.

Родина відтворила один із найвідоміших українських обрядів цього дня - легенько торкатися одне одного вербовими гілочками, бажаючи здоров’я, достатку й добра.

Під час цього родинного ритуалу кожен говорив свої побажання. Катерина Осадча зверталася до близьких зі словами про здоров’я, силу й добробут, а Юрій Горбунов завершив усе знайомою святковою примовкою.

"З Вербною неділею! Нехай вербові котики сьогодні принесуть у кожну родину затишок, любов і найголовніше - мир. Бережіть одне одного, обіймайте рідних і вірте в найкраще. Зі святом!" - привітало зіркове подружжя фанів.

Шанувальники у відповідь засипали родину привітаннями, теплими словами та компліментами в коментарях.