Оновлений рейтинг WTA: на якому місці Світоліна після прориву в Дубаї
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій світовий рейтинг за підсумками ігрового тижня. Перша вітчизняна ракетка Еліна Світоліна зміцнила свої позиції в топ-десятці, тоді як в інших представниць України спостерігається різна динаміка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.
Читайте також: Світоліна довела третю ракетку світу до істерики на корті
Світоліна та зміни у топ-10
Лідерка українського тенісу розпочала свій 222-й тиждень у топ-10 світового рейтингу.
Попри успішний виступ на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, де українка дійшла до фіналу, вона залишилася на 9-й позиції. Проте тепер Еліна впритул наблизилася до 7-8 місць, скоротивши дистанцію до Жасмін Паоліні та Мірри Андрєєвої.
Саме в цій частині топ-10 відбулася єдина ротація: італійка Паоліні випередила "нейтральну" Андрєєву, оскільки остання не змогла захистити минулорічний титул в ОАЕ. Лідером рейтингу залишається Аріна Соболенко.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (4). Коко Гофф (США)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (6). Аманда Анісімова (США)
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (7). Мірра Андрєєва
- (9). Еліна Світоліна (Україна)
- (10). Вікторія Мбоко (Канада)
Стрибок Снігур після тріумфу в Португалії
Найяскравіший прогрес тижня серед українок продемонструвала Дарія Снігур. Завдяки тріумфу на турнірі WTA 125 в португальському Оейраші, вона піднялася одразу на 18 сходинок і тепер посідає 115-те місце.
Олександра Олійникова без ігрової практики за минулий тиждень закріпилась на 71-й позиції. Юлія Стародубцева зберегла за собою 101-шу сходинку.
Хто з українок втратив позиції
Для інших представниць України тиждень видався менш вдалим.
Марта Костюк через травму ноги, отриману ще в Австралії, втратила кілька позицій і тепер іде 28-ю.
Даяна Ястремська після невдачі в Дубаї опустилася на межу вильоту з топ-50 – 49-те місце.
Найбільше падіння зафіксовано в Ангеліни Калініної. Вона вперше з літа 2017 року залишила топ-200, опустившись на 202-й рядок.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
- 9 (9). Еліна Світоліна
- 28 (26). Марта Костюк
- 49 (44). Даяна Ястремська
- 71 (71). Олександра Олійникова
- 101 (101). Юлія Стародубцева
- 115 (133). Дарія Снігур
- 202 (191). Ангеліна Калініна
- 238 (233). Вероніка Подрез
- 271 (268). Анастасія Соболєва
- 317 (311). Катаріна Завацька
Парний розряд
У парній класифікації статус першої ракетки України впевнено утримує Людмила Кіченок, яка займає 29-те місце. Її сестра Надія залишилася на 66-й сходинці, а Марта Костюк у парному тандемі трохи втратила, опустившись на 160-те місце.
Також дізнайтеся, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.