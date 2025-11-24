Олійникова серед найкращих: скільки українських тенісисток раніше потрапляли у топ-100 WTA

Рік неймовірного прогресу

Сезон 2025 року Олійникова розпочала на 285-му місці, а вже через рік піднялася майже на 200 позицій.

У 76-ти зіграних матчах вона здобула 57 перемог (75%) і виграла сім титулів: чотири на турнірах ITF та три на WTA 125.

Перебування у топ-100 відкриває перед Олійниковою нові можливості – виступи на рейтингових турнірах WTA 1000 та Грендслемах.

Олександра Олійникова (фото: instagram Олександри Олійникової)

Подяка батькові та ЗСУ

Тенісистка зазначила, що це досягнення особливо важливе для її батька, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

"Це дуже важлива перемога для мого батька. Він зараз в армії, захищає Україну, і це неймовірно важко. Я намагаюся з усіх сил стати тією спортсменкою, якою він хотів мене бачити, тому що це була його мрія. Він вірив, що я увійду в топ-100, коли ніхто більше не вірив", - поділилася спортсменка.

Олійникова також розповіла про плани на підготовку до наступного сезону.

"Після цієї серії турнірів я повертаюся в Україну і готуватимуся до наступного сезону, який почну вже як гравець топ-100. Моя підготовка відбуватиметься в Києві - це моє рідне місто", – зазначила вона.

Тенісистка висловила подяку українським захисникам за можливість тренуватися вдома:

"Я хочу сказати спасибі нашим захисникам, тому що якби не українські військові, я б не змогла готуватися вдома. Це дуже важливо. Тож спасибі нашій армії, яка захищає мене, і спасибі всім, хто підтримує Україну – завдяки цьому я можу повернутися додому", - цитує Олександру портал Великий теніс України.

21-ша українка у топ-100

Олександра увійшла до топ-100 світового рейтингу у віці 24 років і 10 місяців. Таким чином вона стала найстаршою українською тенісисткою, яка вперше потрапила до елітної сотні.

Наймолодшою з вітчизняних представниць залишається Вікторія Кутузова, яка дебютувала в першій сотні у 17 років і 3 місяці.

Усі українські тенісистки, які входили до топ-100 рейтингу WTA: