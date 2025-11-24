RU

Олейникова среди лучших: сколько украинских теннисисток ранее попадали в топ-100 WTA

Фото: Александра Олейникова вышла на новый уровень (instagram Александры Олейниковой)
Автор: Андрей Костенко

После победы в финале турнира WTA 125 в Чили украинская теннисистка Александра Олейникова поднялась на 95-е место в обновленном мировом рейтинге WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Год невероятного прогресса

Сезон 2025 года Олейникова начала на 285-м месте, а уже через год поднялась почти на 200 позиций.

В 76-ти сыгранных матчах она одержала 57 побед (75%) и выиграла семь титулов: четыре на турнирах ITF и три на WTA 125.

Пребывание в топ-100 открывает перед Олейниковой новые возможности - выступления на рейтинговых турнирах WTA 1000 и Грэндслемах.

Александра Олейникова (фото: instagram Александры Олейниковой)

Благодарность отцу и ВСУ

Теннисистка отметила, что это достижение особенно важно для ее отца, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

"Это очень важная победа для моего отца. Он сейчас в армии, защищает Украину, и это невероятно тяжело. Я стараюсь изо всех сил стать той спортсменкой, которой он хотел меня видеть, потому что это была его мечта. Он верил, что я войду в топ-100, когда никто больше не верил", - поделилась спортсменка.

Олейникова также рассказала о планах на подготовку к следующему сезону.

"После этой серии турниров я возвращаюсь в Украину и буду готовиться к следующему сезону, который начну уже как игрок топ-100. Моя подготовка будет проходить в Киеве - это мой родной город", - отметила она.

Теннисистка выразила благодарность украинским защитникам за возможность тренироваться дома:

"Я хочу сказать спасибо нашим защитникам, потому что если бы не украинские военные, я бы не смогла готовиться дома. Это очень важно. Так что спасибо нашей армии, которая защищает меня, и спасибо всем, кто поддерживает Украину - благодаря этому я могу вернуться домой", - цитирует Александру портал Большой теннис Украины.

21-я украинка в топ-100

Александра вошла в топ-100 мирового рейтинга в возрасте 24 лет и 10 месяцев. Таким образом она стала самой старшей украинской теннисисткой, которая впервые попала в элитную сотню.

Самой молодой из отечественных представительниц остается Виктория Кутузова, которая дебютировала в первой сотне в 17 лет и 3 месяца.

Все украинские теннисистки, которые входили в топ-100 рейтинга WTA:

  1. Наталья Медведева (дебют 06.11.1989)
  2. Ольга Лугина (дебют 20.04.1998)
  3. Елена Татаркова (дебют 08.06.1998)
  4. Татьяна Перебийнис (дебют 12.05.2003)
  5. Юлия Вакуленко (дебют 16.06.2003)
  6. Юлиана Федак (дебют 16.08.2004)
  7. Алена Бондаренко (дебют 14.02.2005)
  8. Виктория Кутузова (дебют 21.11.2005)
  9. Ольга Савчук (дебют 20.02.2006)
  10. Юлия Бейгельзимер (дебют 31.07.2006)
  11. Екатерина Володько (Бондаренко) (дебют 07.08.2006)
  12. Мария Корытцева (дебют 28.01.2008)
  13. Леся Цуренко (дебют 28.05.2012)
  14. Элина Свитолина (дебют 18.02.2013)
  15. Надежда Киченок (дебют 06.01.2014)
  16. Екатерина Баиндл (Козлова) (дебют 06.04.2015)
  17. Даяна Ястремская (дебют 16.07.2018)
  18. Марта Костюк (дебют 09.11.2020)
  19. Ангелина Калинина (дебют 12.07.2021)
  20. Юлия Стародубцева (дебют 07.10.2024)
  21. Александра Олейникова (дебют 24.11.2025)

