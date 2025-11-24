Олейникова среди лучших: сколько украинских теннисисток ранее попадали в топ-100 WTA

Год невероятного прогресса

Сезон 2025 года Олейникова начала на 285-м месте, а уже через год поднялась почти на 200 позиций.

В 76-ти сыгранных матчах она одержала 57 побед (75%) и выиграла семь титулов: четыре на турнирах ITF и три на WTA 125.

Пребывание в топ-100 открывает перед Олейниковой новые возможности - выступления на рейтинговых турнирах WTA 1000 и Грэндслемах.

Александра Олейникова (фото: instagram Александры Олейниковой)

Благодарность отцу и ВСУ

Теннисистка отметила, что это достижение особенно важно для ее отца, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

"Это очень важная победа для моего отца. Он сейчас в армии, защищает Украину, и это невероятно тяжело. Я стараюсь изо всех сил стать той спортсменкой, которой он хотел меня видеть, потому что это была его мечта. Он верил, что я войду в топ-100, когда никто больше не верил", - поделилась спортсменка.

Олейникова также рассказала о планах на подготовку к следующему сезону.

"После этой серии турниров я возвращаюсь в Украину и буду готовиться к следующему сезону, который начну уже как игрок топ-100. Моя подготовка будет проходить в Киеве - это мой родной город", - отметила она.

Теннисистка выразила благодарность украинским защитникам за возможность тренироваться дома:

"Я хочу сказать спасибо нашим защитникам, потому что если бы не украинские военные, я бы не смогла готовиться дома. Это очень важно. Так что спасибо нашей армии, которая защищает меня, и спасибо всем, кто поддерживает Украину - благодаря этому я могу вернуться домой", - цитирует Александру портал Большой теннис Украины.

21-я украинка в топ-100

Александра вошла в топ-100 мирового рейтинга в возрасте 24 лет и 10 месяцев. Таким образом она стала самой старшей украинской теннисисткой, которая впервые попала в элитную сотню.

Самой молодой из отечественных представительниц остается Виктория Кутузова, которая дебютировала в первой сотне в 17 лет и 3 месяца.

Все украинские теннисистки, которые входили в топ-100 рейтинга WTA: