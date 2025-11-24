Олейникова среди лучших: сколько украинских теннисисток ранее попадали в топ-100 WTA

После победы в финале турнира WTA 125 в Чили украинская теннисистка Александра Олейникова поднялась на 95-е место в обновленном мировом рейтинге WTA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Сезон 2025 года Олейникова начала на 285-м месте, а уже через год поднялась почти на 200 позиций.
В 76-ти сыгранных матчах она одержала 57 побед (75%) и выиграла семь титулов: четыре на турнирах ITF и три на WTA 125.
Пребывание в топ-100 открывает перед Олейниковой новые возможности - выступления на рейтинговых турнирах WTA 1000 и Грэндслемах.
Александра Олейникова (фото: instagram Александры Олейниковой)
Теннисистка отметила, что это достижение особенно важно для ее отца, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.
"Это очень важная победа для моего отца. Он сейчас в армии, защищает Украину, и это невероятно тяжело. Я стараюсь изо всех сил стать той спортсменкой, которой он хотел меня видеть, потому что это была его мечта. Он верил, что я войду в топ-100, когда никто больше не верил", - поделилась спортсменка.
Олейникова также рассказала о планах на подготовку к следующему сезону.
"После этой серии турниров я возвращаюсь в Украину и буду готовиться к следующему сезону, который начну уже как игрок топ-100. Моя подготовка будет проходить в Киеве - это мой родной город", - отметила она.
Теннисистка выразила благодарность украинским защитникам за возможность тренироваться дома:
"Я хочу сказать спасибо нашим защитникам, потому что если бы не украинские военные, я бы не смогла готовиться дома. Это очень важно. Так что спасибо нашей армии, которая защищает меня, и спасибо всем, кто поддерживает Украину - благодаря этому я могу вернуться домой", - цитирует Александру портал Большой теннис Украины.
Александра вошла в топ-100 мирового рейтинга в возрасте 24 лет и 10 месяцев. Таким образом она стала самой старшей украинской теннисисткой, которая впервые попала в элитную сотню.
Самой молодой из отечественных представительниц остается Виктория Кутузова, которая дебютировала в первой сотне в 17 лет и 3 месяца.
Все украинские теннисистки, которые входили в топ-100 рейтинга WTA:
