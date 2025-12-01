Оліслагерс випередила Магучіх і стала найкращою легкоатлеткою 2025 року

Світова легка атлетика визначила своїх лідерів сезону 2025 року оголосивши переможців щорічної церемонії World Athletics Awards.
Нагороди "Спортсмен року" отримали двоє беззаперечних лідерів світової легкої атлетики.
Для Армана Дюплантіса, відомого як "Мондо", це стало черговим визнанням його унікальних досягнень. Чемпіон світу як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, шведський стрибун не знав поразок протягом двох років поспіль, що є безпрецедентним результатом у новітній історії.
Цього сезону Дюплантіс чотири рази оновлював світові рекорди у стрибках із жердиною і був непереможним у всіх 16 стартах.
"Щиро дякую. Це така величезна честь. Дякую журі та World Athletics за те, що знову проголосували за мене. Я пишаюся тим, що представляю всіх, хто мене підтримує - свою родину та свою майбутню дружину. Для мене справді важливо виграти це. Це дуже особливо", - прокоментував свою перемогу Дюплантіс.
Його американська колега Сідні Маклафлін-Леврон продемонструвала аналогічну домінацію в бігових дисциплінах. Атлетка стала чемпіонкою світу на дистанції 400 метрів та в естафеті 4x400 метрів, а також показала другий найкращий час в історії у бігу на 400 м.
Маклафлін-Леврон залишається непереможною на дистанціях 400 метрів та 400 метрів з бар’єрами протягом останніх двох років, а також утримує світовий рекорд у бігу на 400 м із бар’єрами.
!Вау, я щиро вражена перемогою. Щиро дякую, World Athletics, за цю честь і визнання", - поділилася емоціями американська зірка.
Крім основних переможців, World Athletics також відзначила найкращих спортсменів у трьох окремих категоріях.
У жіночих стрибкових та метальних видах відзнаку отримала Нікола Оліслагерс з Австралії. Чемпіонка світу у стрибках у висоту як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, відома як головна конкурентка українки Ярослави Магучіх.
На обох змаганнях Оліслагерс зуміла випередити українську спортсменку. Вона також є чемпіонкою сезону Діамантової ліги.
Серед чоловіків у бігових дисциплінах нагороду здобув Еммануель Ваньйоньї (Кенія) - чемпіон світу та Діамантової ліги на 800 метрах.
У шосейних видах відзначили іспанку Марію Перес, дворазову чемпіонку світу зі спортивної ходьби, та кенійця Сабастьяна Саве, переможця Лондонського та Берлінського марафонів.
У номінації "Відкриття року" перемогли китаянка Чжан Цзяле, яка встановила світовий рекорд до 23 років у метанні молота, та кенієць Едмунд Серем, бронзовий призер чемпіонату світу з бігу на 3000 м з перешкодами.
