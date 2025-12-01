Олислагерс опередила Магучих и стала лучшей легкоатлеткой 2025 года

Мировая легкая атлетика определила своих лидеров сезона 2025 года объявив победителей ежегодной церемонии World Athletics Awards.
Награды "Спортсмен года" получили двое безоговорочных лидеров мировой легкой атлетики.
Для Армана Дюплантиса, известного как "Мондо", это стало очередным признанием его уникальных достижений. Чемпион мира как в помещении, так и на открытом воздухе, шведский прыгун не знал поражений в течение двух лет подряд, что является беспрецедентным результатом в новейшей истории.
В этом сезоне Дюплантис четыре раза обновлял мировые рекорды в прыжках с шестом и был непобедимым во всех 16 стартах.
"Искренне благодарю. Это такая огромная честь. Спасибо жюри и World Athletics за то, что снова проголосовали за меня. Я горжусь тем, что представляю всех, кто меня поддерживает - свою семью и свою будущую жену. Для меня действительно важно выиграть это. Это очень особенно", - прокомментировал свою победу Дюплантис.
Его американская коллега Сидни Маклафлин-Леврон продемонстрировала аналогичную доминацию в беговых дисциплинах. Атлетка стала чемпионкой мира на дистанции 400 метров и в эстафете 4x400 метров, а также показала второе лучшее время в истории в беге на 400 м.
Маклафлин-Леврон остается непобедимой на дистанциях 400 метров и 400 метров с барьерами в течение последних двух лет, а также удерживает мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.
Вау, я искренне поражена победой. Спасибо, World Athletics, за эту честь и признание", - поделилась эмоциями американская звезда.
Кроме основных победителей, World Athletics также отметила лучших спортсменов в трех отдельных категориях.
В женских прыжковых и метательных видах награду получила Никола Олислагерс из Австралии. Чемпионка мира в прыжках в высоту как на открытом воздухе, так и в помещении, известна как главная конкурентка украинки Ярославы Магучих.
На обоих соревнованиях Олислагерс сумела опередить украинскую спортсменку. Она также является чемпионкой сезона Бриллиантовой лиги.
Среди мужчин в беговых дисциплинах награду получил Эммануэль Ваньйоньи (Кения) - чемпион мира и Бриллиантовой лиги на 800 метрах.
В шоссейных видах отметили испанку Марию Перес, двукратную чемпионку мира по спортивной ходьбе, и кенийца Сабастьяна Саве, победителя Лондонского и Берлинского марафонов.
В номинации "Открытие года" победили китаянка Чжан Цзяле, которая установила мировой рекорд до 23 лет в метании молота, и кениец Эдмунд Серем, бронзовый призер чемпионата мира по бегу на 3000 м с препятствиями.
