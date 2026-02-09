Олімпійські ігри-2026: розклад фіналів та виступів українців 9 лютого

Санний спорт: дебют українок

Першими з представників України на старт вийдуть санкарки Юліанна Туницька та Олена Смага, для яких це буде перший офіційний виступ на нинішній Олімпіаді.

О 18:00 спортсменки проведуть два перші заїзди. Ще два заплановані на вівторок. Переможницю визначать за сумою чотирьох спроб.

Стрибки з трампліна: надія на Марусяка

О 20:00 до змагань долучаться Євген Марусяк та Віталій Калініченко, які виступлять в основному раунді стрибків з нормального трампліна.

Протягом останнього року саме Марусяк закріпився в ролі лідера збірної, демонструючи стабільніші результати. Це дозволяє очікувати його виступ з обережним оптимізмом.

Розклад виступів українців 8 лютого:

18:00. Санний спорт. Одномісні сани. Жінки. Перший + другий заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, основний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко)

21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, фінальний раунд

П'ять фіналів

Загалом у понеділок буде розіграно п'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у дисциплінах з фрістайлу, гірськолижного та ковзанярського спорту, сноуборді та стрибках з трампліна.

Медальні фінали 9 лютого:

14:28. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл

15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)

18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

21:15. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр

21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".