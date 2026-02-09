UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Олімпійські ігри-2026: розклад фіналів та виступів українців 9 лютого

9 лютого на Іграх розіграють п'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться третій змагальний день. Буде розіграно п'ять комплектів нагород. Україну представлять чотири атлети у двох видах спорту – санному та стрибках з трампліна.

Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.

Санний спорт: дебют українок

Першими з представників України на старт вийдуть санкарки Юліанна Туницька та Олена Смага, для яких це буде перший офіційний виступ на нинішній Олімпіаді.

О 18:00 спортсменки проведуть два перші заїзди. Ще два заплановані на вівторок. Переможницю визначать за сумою чотирьох спроб.

Стрибки з трампліна: надія на Марусяка

О 20:00 до змагань долучаться Євген Марусяк та Віталій Калініченко, які виступлять в основному раунді стрибків з нормального трампліна.

Протягом останнього року саме Марусяк закріпився в ролі лідера збірної, демонструючи стабільніші результати. Це дозволяє очікувати його виступ з обережним оптимізмом.

Розклад виступів українців 8 лютого:

  • 18:00. Санний спорт. Одномісні сани. Жінки. Перший + другий заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)
  • 20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, основний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко)
  • 21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, фінальний раунд

П'ять фіналів

Загалом у понеділок буде розіграно п'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у дисциплінах з фрістайлу, гірськолижного та ковзанярського спорту, сноуборді та стрибках з трампліна.

Медальні фінали 9 лютого:

  • 14:28. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл
  • 15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
  • 18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
  • 21:15. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр
  • 21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше ми розповіли про всіх тріумфаторів 8 лютого та медальний залік на Олімпіаді-2026.

Також ми повідомили, що МОК подає сигнали про повернення росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України