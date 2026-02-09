Олімпійські ігри-2026: розклад фіналів та виступів українців 9 лютого

У понеділок, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться третій змагальний день. Буде розіграно п'ять комплектів нагород. Україну представлять чотири атлети у двох видах спорту – санному та стрибках з трампліна.
Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.
Першими з представників України на старт вийдуть санкарки Юліанна Туницька та Олена Смага, для яких це буде перший офіційний виступ на нинішній Олімпіаді.
О 18:00 спортсменки проведуть два перші заїзди. Ще два заплановані на вівторок. Переможницю визначать за сумою чотирьох спроб.
О 20:00 до змагань долучаться Євген Марусяк та Віталій Калініченко, які виступлять в основному раунді стрибків з нормального трампліна.
Протягом останнього року саме Марусяк закріпився в ролі лідера збірної, демонструючи стабільніші результати. Це дозволяє очікувати його виступ з обережним оптимізмом.
Розклад виступів українців 8 лютого:
Загалом у понеділок буде розіграно п'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у дисциплінах з фрістайлу, гірськолижного та ковзанярського спорту, сноуборді та стрибках з трампліна.
Медальні фінали 9 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
