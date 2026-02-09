Олимпийские игры-2026: расписание финалов и выступлений украинцев 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 состоится третий соревновательный день. Будет разыграно пять комплектов наград. Украину представят четыре атлета в двух видах спорта - санном и прыжках с трамплина.
Полное расписание финалов и выступлений отечественных атлетов - подскажет РБК-Украина.
Первыми из представителей Украины на старт выйдут саночницы Юлианна Туницкая и Елена Смага, для которых это будет первое официальное выступление на нынешней Олимпиаде.
В 18:00 спортсменки проведут два первых заезда. Еще два запланированы на вторник. Победительницу определят по сумме четырех попыток.
В 20:00 к соревнованиям присоединятся Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, которые выступят в основном раунде прыжков с нормального трамплина.
В течение последнего года именно Марусяк закрепился в роли лидера сборной, демонстрируя стабильные результаты. Это позволяет ожидать его выступление с осторожным оптимизмом.
Расписание выступлений украинцев 8 февраля:
Всего в понедельник будет разыграно пять комплектов олимпийских наград. Чемпиона и призеры определятся в дисциплинах по фристайлу, горнолыжному и конькобежному спорту, сноуборде и прыжках с трамплина.
Медальные финалы 9 февраля:
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
