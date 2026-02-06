UA

Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 6 лютого

Зимові Олімпійські ігри 2026 року (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У п'ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочинається головна спортивна подія чотириріччя. Глядачів чекають кваліфікаційні старти та урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026.

Які старти заплановані на четвер, 6 лютого - підкаже РБК-Україна.

Програма змагань: фігурне катання та керлінг

Перша половина дня буде насичена командними виступами фігуристів та груповим етапом турніру з керлінгу.

  • 10:00 - Стрибки з трампліна (жінки, нормальний трамплін): третя серія офіційних тренувань.
  • 10:55 - Фігурне катання: ритм-танець у межах командної першості.
  • 11:00 - Санний спорт: тренувальні заїзди чоловіків на одномісних санях.
  • 11:05 - Керлінг (мікст, 5-та сесія): матчі Швеція - Велика Британія, Італія - Швейцарія та США - Канада.
  • 12:35 - Фігурне катання: коротка програма спортивних пар (командний залік).
  • 14:35 - Фігурне катання: жіноче одиночне катання, коротка програма.

Гірськолижний спорт та хокейний турнір

У денному блоці триватиме підготовка гірськолижників та відбудуться матчі жіночих хокейних збірних.

  • 12:30 - Гірськолижний спорт: офіційні тренування зі швидкісного спуску (жінки та чоловіки).
  • 13:10 - Хокей (жінки, група B): зустріч Франції та Японії.
  • 15:35 - Керлінг (мікст, 6-та сесія): поєдинки Чехія - США, Італія - Естонія, Південна Корея - Велика Британія та Швеція - Норвегія.
  • 15:40 - Хокей (жінки, група A): протистояння Чехії та Швейцарії.

Офіційний старт Ігор

Головною подією дня стане грандіозне шоу, що ознаменує початок зимової Олімпіади-2026.

  • 21:00 - Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор.

Де дивитися Олімпійські ігри в Україні

Пряму трансляцію всіх ключових подій зимової Олімпіади забезпечує офіційний мовник - платформа "Суспільне".

Крім того, стежити за перебігом змагань у прямому ефірі можна на каналах мережі Eurosport.

Варто зазначити, що у програмі сьогоднішнього дня виступи українських атлетів не заплановані.

Раніше ми розповідали, хто з атлетів став віковим рекордсменом збірної України, а хто виступить у статусі наймолодшого учасника команди на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News