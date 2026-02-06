Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 6 лютого

У п'ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочинається головна спортивна подія чотириріччя. Глядачів чекають кваліфікаційні старти та урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026.
Які старти заплановані на четвер, 6 лютого - підкаже РБК-Україна.
Перша половина дня буде насичена командними виступами фігуристів та груповим етапом турніру з керлінгу.
У денному блоці триватиме підготовка гірськолижників та відбудуться матчі жіночих хокейних збірних.
Головною подією дня стане грандіозне шоу, що ознаменує початок зимової Олімпіади-2026.
21:00 - Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор.
Пряму трансляцію всіх ключових подій зимової Олімпіади забезпечує офіційний мовник - платформа "Суспільне".
Крім того, стежити за перебігом змагань у прямому ефірі можна на каналах мережі Eurosport.
Варто зазначити, що у програмі сьогоднішнього дня виступи українських атлетів не заплановані.
Раніше ми розповідали, хто з атлетів став віковим рекордсменом збірної України, а хто виступить у статусі наймолодшого учасника команди на Олімпіаді-2026.