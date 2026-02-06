Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо начинается главное спортивное событие четырехлетия. Зрителей ждут квалификационные старты и торжественная церемония открытия Олимпиады-2026.
Какие старты запланированы на четверг, 6 февраля - подскажет РБК-Украина.
Первая половина дня будет насыщена командными выступлениями фигуристов и групповым этапом турнира по керлингу.
В дневном блоке будет продолжаться подготовка горнолыжников и состоятся матчи женских хоккейных сборных.
Главным событием дня станет грандиозное шоу, которое ознаменует начало зимней Олимпиады-2026.
21:00 - Торжественная церемония открытия Олимпийских игр.
Прямую трансляцию всех ключевых событий зимней Олимпиады обеспечивает официальный вещатель - платформа "Суспільне".
Кроме того, следить за ходом соревнований в прямом эфире можно на каналах сети Eurosport.
Стоит отметить, что в программе сегодняшнего дня выступления украинских атлетов не запланированы.
Ранее мы рассказывали, кто из атлетов стал возрастным рекордсменом сборной Украины, а кто выступит в статусе самого молодого участника команды на Олимпиаде-2026.