Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 6 февраля

Программа соревнований: фигурное катание и керлинг

Первая половина дня будет насыщена командными выступлениями фигуристов и групповым этапом турнира по керлингу.

10:00 - Прыжки с трамплина (женщины, нормальный трамплин): третья серия официальных тренировок.

- Прыжки с трамплина (женщины, нормальный трамплин): третья серия официальных тренировок. 10:55 - Фигурное катание: ритм-танец в рамках командного первенства.

- Фигурное катание: ритм-танец в рамках командного первенства. 11:00 - Санный спорт: тренировочные заезды мужчин на одноместных санях.

- Санный спорт: тренировочные заезды мужчин на одноместных санях. 11:05 - Керлинг (микст, 5-я сессия): матчи Швеция - Великобритания, Италия - Швейцария и США - Канада.

- Керлинг (микст, 5-я сессия): матчи Швеция - Великобритания, Италия - Швейцария и США - Канада. 12:35 - Фигурное катание: короткая программа спортивных пар (командный зачет).

- Фигурное катание: короткая программа спортивных пар (командный зачет). 14:35 - Фигурное катание: женское одиночное катание, короткая программа.

Читайте также: Олимпиада под угрозой блэкаута: проблемы на зимних Играх возникли уже в первый день

Горнолыжный спорт и хоккейный турнир

В дневном блоке будет продолжаться подготовка горнолыжников и состоятся матчи женских хоккейных сборных.

12:30 - Горнолыжный спорт: официальные тренировки по скоростному спуску (женщины и мужчины).

- Горнолыжный спорт: официальные тренировки по скоростному спуску (женщины и мужчины). 13:10 - Хоккей (женщины, группа B): встреча Франции и Японии.

- Хоккей (женщины, группа B): встреча Франции и Японии. 15:35 - Керлинг (микст, 6-я сессия): поединки Чехия - США, Италия - Эстония, Южная Корея - Великобритания и Швеция - Норвегия.

- Керлинг (микст, 6-я сессия): поединки Чехия - США, Италия - Эстония, Южная Корея - Великобритания и Швеция - Норвегия. 15:40 - Хоккей (женщины, группа A): противостояние Чехии и Швейцарии.

Официальный старт Игр

Главным событием дня станет грандиозное шоу, которое ознаменует начало зимней Олимпиады-2026.

21:00 - Торжественная церемония открытия Олимпийских игр.

Где смотреть Олимпийские игры в Украине

Прямую трансляцию всех ключевых событий зимней Олимпиады обеспечивает официальный вещатель - платформа "Суспільне".

Кроме того, следить за ходом соревнований в прямом эфире можно на каналах сети Eurosport.

Стоит отметить, что в программе сегодняшнего дня выступления украинских атлетов не запланированы.