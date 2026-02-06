Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 6 лютого
У п'ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочинається головна спортивна подія чотириріччя. Глядачів чекають кваліфікаційні старти та урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026.
Які старти заплановані на четвер, 6 лютого - підкаже РБК-Україна.
Програма змагань: фігурне катання та керлінг
Перша половина дня буде насичена командними виступами фігуристів та груповим етапом турніру з керлінгу.
- 10:00 - Стрибки з трампліна (жінки, нормальний трамплін): третя серія офіційних тренувань.
- 10:55 - Фігурне катання: ритм-танець у межах командної першості.
- 11:00 - Санний спорт: тренувальні заїзди чоловіків на одномісних санях.
- 11:05 - Керлінг (мікст, 5-та сесія): матчі Швеція - Велика Британія, Італія - Швейцарія та США - Канада.
- 12:35 - Фігурне катання: коротка програма спортивних пар (командний залік).
- 14:35 - Фігурне катання: жіноче одиночне катання, коротка програма.
Гірськолижний спорт та хокейний турнір
У денному блоці триватиме підготовка гірськолижників та відбудуться матчі жіночих хокейних збірних.
- 12:30 - Гірськолижний спорт: офіційні тренування зі швидкісного спуску (жінки та чоловіки).
- 13:10 - Хокей (жінки, група B): зустріч Франції та Японії.
- 15:35 - Керлінг (мікст, 6-та сесія): поєдинки Чехія - США, Італія - Естонія, Південна Корея - Велика Британія та Швеція - Норвегія.
- 15:40 - Хокей (жінки, група A): протистояння Чехії та Швейцарії.
Офіційний старт Ігор
Головною подією дня стане грандіозне шоу, що ознаменує початок зимової Олімпіади-2026.
-
21:00 - Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор.
Де дивитися Олімпійські ігри в Україні
Пряму трансляцію всіх ключових подій зимової Олімпіади забезпечує офіційний мовник - платформа "Суспільне".
Крім того, стежити за перебігом змагань у прямому ефірі можна на каналах мережі Eurosport.
Варто зазначити, що у програмі сьогоднішнього дня виступи українських атлетів не заплановані.
Раніше ми розповідали, хто з атлетів став віковим рекордсменом збірної України, а хто виступить у статусі наймолодшого учасника команди на Олімпіаді-2026.