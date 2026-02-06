ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 6 лютого

П'ятниця 06 лютого 2026 09:00
UA EN RU
Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 6 лютого Зимові Олімпійські ігри 2026 року (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У п'ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочинається головна спортивна подія чотириріччя. Глядачів чекають кваліфікаційні старти та урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026.

Які старти заплановані на четвер, 6 лютого - підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Зимова Олімпіада-2026. Дивіться, у яких умовах житимуть атлети (відео)

Програма змагань: фігурне катання та керлінг

Перша половина дня буде насичена командними виступами фігуристів та груповим етапом турніру з керлінгу.

  • 10:00 - Стрибки з трампліна (жінки, нормальний трамплін): третя серія офіційних тренувань.
  • 10:55 - Фігурне катання: ритм-танець у межах командної першості.
  • 11:00 - Санний спорт: тренувальні заїзди чоловіків на одномісних санях.
  • 11:05 - Керлінг (мікст, 5-та сесія): матчі Швеція - Велика Британія, Італія - Швейцарія та США - Канада.
  • 12:35 - Фігурне катання: коротка програма спортивних пар (командний залік).
  • 14:35 - Фігурне катання: жіноче одиночне катання, коротка програма.

Читайте також: Олімпіада під загрозою блекауту: проблеми на зимових Іграх виникли вже в перший день

Гірськолижний спорт та хокейний турнір

У денному блоці триватиме підготовка гірськолижників та відбудуться матчі жіночих хокейних збірних.

  • 12:30 - Гірськолижний спорт: офіційні тренування зі швидкісного спуску (жінки та чоловіки).
  • 13:10 - Хокей (жінки, група B): зустріч Франції та Японії.
  • 15:35 - Керлінг (мікст, 6-та сесія): поєдинки Чехія - США, Італія - Естонія, Південна Корея - Велика Британія та Швеція - Норвегія.
  • 15:40 - Хокей (жінки, група A): протистояння Чехії та Швейцарії.

Офіційний старт Ігор

Головною подією дня стане грандіозне шоу, що ознаменує початок зимової Олімпіади-2026.

  • 21:00 - Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор.

Де дивитися Олімпійські ігри в Україні

Пряму трансляцію всіх ключових подій зимової Олімпіади забезпечує офіційний мовник - платформа "Суспільне".

Крім того, стежити за перебігом змагань у прямому ефірі можна на каналах мережі Eurosport.

Варто зазначити, що у програмі сьогоднішнього дня виступи українських атлетів не заплановані.

Раніше ми розповідали, хто з атлетів став віковим рекордсменом збірної України, а хто виступить у статусі наймолодшого учасника команди на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
США можуть посилити санкції проти РФ: Бессент назвав ключову умову
США можуть посилити санкції проти РФ: Бессент назвав ключову умову
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ