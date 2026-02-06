ua en ru
Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 6 февраля

Пятница 06 февраля 2026 09:00
Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 6 февраля Зимние Олимпийские игры 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В пятницу, 6 февраля, в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо начинается главное спортивное событие четырехлетия. Зрителей ждут квалификационные старты и торжественная церемония открытия Олимпиады-2026.

Какие старты запланированы на четверг, 6 февраля - подскажет РБК-Украина.

Программа соревнований: фигурное катание и керлинг

Первая половина дня будет насыщена командными выступлениями фигуристов и групповым этапом турнира по керлингу.

  • 10:00 - Прыжки с трамплина (женщины, нормальный трамплин): третья серия официальных тренировок.
  • 10:55 - Фигурное катание: ритм-танец в рамках командного первенства.
  • 11:00 - Санный спорт: тренировочные заезды мужчин на одноместных санях.
  • 11:05 - Керлинг (микст, 5-я сессия): матчи Швеция - Великобритания, Италия - Швейцария и США - Канада.
  • 12:35 - Фигурное катание: короткая программа спортивных пар (командный зачет).
  • 14:35 - Фигурное катание: женское одиночное катание, короткая программа.

Горнолыжный спорт и хоккейный турнир

В дневном блоке будет продолжаться подготовка горнолыжников и состоятся матчи женских хоккейных сборных.

  • 12:30 - Горнолыжный спорт: официальные тренировки по скоростному спуску (женщины и мужчины).
  • 13:10 - Хоккей (женщины, группа B): встреча Франции и Японии.
  • 15:35 - Керлинг (микст, 6-я сессия): поединки Чехия - США, Италия - Эстония, Южная Корея - Великобритания и Швеция - Норвегия.
  • 15:40 - Хоккей (женщины, группа A): противостояние Чехии и Швейцарии.

Официальный старт Игр

Главным событием дня станет грандиозное шоу, которое ознаменует начало зимней Олимпиады-2026.

  • 21:00 - Торжественная церемония открытия Олимпийских игр.

Где смотреть Олимпийские игры в Украине

Прямую трансляцию всех ключевых событий зимней Олимпиады обеспечивает официальный вещатель - платформа "Суспільне".

Кроме того, следить за ходом соревнований в прямом эфире можно на каналах сети Eurosport.

Стоит отметить, что в программе сегодняшнего дня выступления украинских атлетов не запланированы.

Ранее мы рассказывали, кто из атлетов стал возрастным рекордсменом сборной Украины, а кто выступит в статусе самого молодого участника команды на Олимпиаде-2026.

