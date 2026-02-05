Олімпіада під загрозою блекауту: проблеми на зимових Іграх виникли вже в перший день

Блекаут під час матчів

Інцидент стався ввечері 4 лютого на стадіоні "Олімпіко дель Гіяччо" в Кортіні. Саме там проходили перші поєдинки змішаного парного турніру з керлінгу, який відкривав програму Ігор.

На льоду одночасно тривали чотири матчі: Канада – Чехія, Швеція – Південна Корея, Норвегія – Велика Британія та Естонія – Швейцарія.

Лише за п'ять хвилин після початку зустрічей освітлення на арені повністю вимкнулося. Табло та таймери згасли, а спортсмени змушені були зупинити гру просто між кидками. Зокрема, шведський керлінгіст Расмус Врано вже готувався виконувати спробу, але перервався через темряву.

Матчі поставили на паузу, а гравці та глядачі чекали відновлення електропостачання. Приблизно через три хвилини світло повернулося, після чого трибуни зустріли це оплесками, а поєдинки продовжилися.

Темрява на олімпійській арені (скріншот з трансляції "Суспільне Спорт")

Що кажуть організатори

В оргкомітеті повідомили, що причиною стала короткочасна проблема з енергопостачанням.

"Змагання на Олімпійському стадіоні для керлінгу були тимчасово призупинені через труднощі з електроенергією. Перерва тривала приблизно три хвилини. Після відновлення подачі світла матчі продовжилися", - йдеться в офіційній заяві.

Точну причину відключення не уточнили. Водночас, за даними міжнародних медіа, протягом дня в Кортіні йшов сильний снігопад – у деяких районах випало понад 20 см снігу. Негода могла вплинути на роботу інфраструктури.

Через складні погодні умови також відклали тренування саночників у чоловічих одиночних змаганнях.