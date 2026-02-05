Олимпиада под угрозой блэкаута: проблемы на зимних Играх возникли уже в первый день

Блэкаут во время матчей

Инцидент произошел вечером 4 февраля на стадионе "Олимпико дель Гияччо" в Кортине. Именно там проходили первые поединки смешанного парного турнира по керлингу, который открывал программу Игр.

На льду одновременно проходили четыре матча: Канада - Чехия, Швеция - Южная Корея, Норвегия - Великобритания и Эстония - Швейцария.

Лишь через пять минут после начала встреч освещение на арене полностью выключилось. Табло и таймеры погасли, а спортсмены вынуждены были остановить игру прямо между бросками. В частности, шведский керлингист Расмус Врано уже готовился выполнять попытку, но прервался из-за темноты.

Матчи поставили на паузу, а игроки и зрители ждали восстановления электроснабжения. Примерно через три минуты свет вернулся, после чего трибуны встретили это аплодисментами, а поединки продолжились.

Темнота на олимпийской арене (скриншот из трансляции "Суспільне Спорт")

Что говорят организаторы

В оргкомитете сообщили, что причиной стала кратковременная проблема с энергоснабжением.

"Соревнования на Олимпийском стадионе для керлинга были временно приостановлены из-за трудностей с электроэнергией. Перерыв длился примерно три минуты. После возобновления подачи света матчи продолжились", - говорится в официальном заявлении.

Точную причину отключения не уточнили. В то же время, по данным международных медиа, в течение дня в Кортине шел сильный снегопад - в некоторых районах выпало более 20 см снега. Непогода могла повлиять на работу инфраструктуры.

Из-за сложных погодных условий также отложили тренировки саночников в мужских одиночных соревнованиях.