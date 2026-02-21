UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Олімпіада-2026. Втрачена надія України, золотий рекорд Норвегії та інші події 20 лютого

Олімпіада-2026 вийшла на фінальний відрізок (фото: фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У п'ятницю, 20 лютого на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні змагалися шестеро вітчизняних атлетів у двох видах спорту. Також було розіграно сім медальних фіналів.

Про головні події дня та підсумковий медальний залік – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Підручний висловився про своє майбутнє після Олімпіади-2026

Фрістайл: втрачені надії України

Три комплекти нагород були розіграні у фрістайлі. В одній з дисциплін – чоловічій лижній акробатиці українці небезпідставно розраховували на медаль.

Проте неприємності почалися вже в кваліфікації, де провалився лідер команди Дмитро Котовський, а також – Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. Єдиним вітчизняним представником у основному етапі став Олександр Окіпнюк. Проте й він посів 10-те місце та до суперфінальної топ-6 не пробився.

Золоту медаль тут здобув Ван Сіньді з Китаю. "Срібло" отримав Ное Рот із Швейцарії, а "бронзу" - ще один китаєць Лі Тяньма.

Крім того, у фрістайлі визначили переможницю в жіночому скі-кросі. Нею стала Даніела Майєр з Німеччини, яка випередила Фанні Сміт (Швейцарія) та Сандру Нестлунд (Швеція).

А в чоловічому хафпайпі тріумфував американець Алекс Феррейра. Срібну нагороду здобув естонець Хенрі Сільдару, бронзову – Брендон Маккай з Канади.

Біатлон: топ-10 Мандзина та "золото" Норвегії

У біатлоні відбулася заключна чоловіча гонка –  масстарт. У ній Україну представили Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Мандзин провів непогану гонку та замкнув топ-10. Підручний опинився на 17-й позиції.

"Золото" – перше у своїй кар'єрі тут здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Штурла Легрейд. Трійку призерів замкнув титулований француз Кантен Фійон-Має.

Ковзанярський спорт: черговий тріумф Нідерландів

Золоту медаль на дистанції 1500 метрів серед жінок виборола представниця Нідерландів Антуанетта Райпма-Де Йонг. Для спортсменки це перше олімпійське "золото" в кар'єрі та друга поспіль нагорода на цій дистанції після пекінської "бронзи" 2022 року.

Срібну нагороду здобула норвежка Рагне Віклюнн. Трійку лідерок замкнула Валері Мальте з Канади.

Шорт-трек: дубль Південної Кореї

Два останні комплекти нагород розіграли в шорт-треку.

В чоловічій естафеті історичну перемогу святкувала збірна Нідерландів у складі Єнса та Мелле ван 'т Ваутів, Тена Бура та Фрісо Емонса.

Срібні медалі виборола четвірка з Південної Кореї, а бронзовий успіх святкували господарі льоду – італійці.

А в жіночому фіналі на дистанції 1500 метрів домінували представниці Південної Кореї: Кім Гіль Йі та Чхве Мін Джон посіли першу та другу сходинки відповідно. "Бронзу" доволі несподівано забрала Корінна Стоддард із США.

Олімпіада-2026, усі призери 20 лютого:

Фрістайл

Лижна акробатика, чоловіки

  1. Ван Сіньді (Китай)
  2. Ное Рот (Швейцарія)
  3. Лі Тяньма (Китай)

Скі-кросс, жінки

  1. Даніела Майєр (Німеччина)
  2. Фанні Сміт (Швейцарія)
  3. Сандра Нестлунд (Швеція)

Хафпайп, чоловіки

  1. Алекс Феррейра (США)
  2. Хенрі Сільдару (Естонія)
  3. Брендон Маккай (Канада)

Біатлон, масстарт, чоловіки

  1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія)
  2. Штурла Легрейд (Норвегія)
  3. Кантен Фійон-Має (Франція)

Ковзанярський спорт, жінки, 1500 метрів

  1. Антуанетта Райпма-Де Йонг (Нідерланди)
  2. Рагне Віклюнн (Норвегія)
  3. Валері Мальте (Канада)

Шорт-трек

Чоловіки, естафета

  1. Нідерланди
  2. Південна Корея
  3. Італія

Жінки, 1500 метрів

  1. Кім Гіль Йі (Південна Корея)
  2. Чхве Мін Джон Південна Корея)
  3. Корінна Стоддард (США)

Медальний залік

У командному заліку впевнено лідирує збірна Норвегії, яка 20 лютого здобула 17-те "золото" на Іграх-2026 та побила власний рекорд, встановлений чотири роки тому в Пекіні.

На чисте друге місце вийшли атлети із США. Третіми йдуть господарі Олімпіади – італійці.

Топ-10 медального заліку:

  1. Норвегія – 17 "золота" + 10 "срібла" + 10 "бронзи" = 37 медалей
  2. США – 10 + 12 + 7 = 29
  3. Італія – 9 + 5 + 13 = 27
  4. Нідерланди – 8 + 7 + 3 = 18
  5. Німеччина – 6 + 8 + 8 = 22
  6. Франція – 6 + 8 + 6 = 20
  7. Швейцарія – 6 + 6 + 5 = 17
  8. Швеція – 6 + 6 + 4 = 16
  9. Австрія – 5 + 8 + 5 = 18
  10. Японія – 5 + 7 + 12 = 24

Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України