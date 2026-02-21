Олімпіада-2026. Втрачена надія України, золотий рекорд Норвегії та інші події 20 лютого

Фрістайл: втрачені надії України

Три комплекти нагород були розіграні у фрістайлі. В одній з дисциплін – чоловічій лижній акробатиці українці небезпідставно розраховували на медаль.

Проте неприємності почалися вже в кваліфікації, де провалився лідер команди Дмитро Котовський, а також – Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. Єдиним вітчизняним представником у основному етапі став Олександр Окіпнюк. Проте й він посів 10-те місце та до суперфінальної топ-6 не пробився.

Золоту медаль тут здобув Ван Сіньді з Китаю. "Срібло" отримав Ное Рот із Швейцарії, а "бронзу" - ще один китаєць Лі Тяньма.

Крім того, у фрістайлі визначили переможницю в жіночому скі-кросі. Нею стала Даніела Майєр з Німеччини, яка випередила Фанні Сміт (Швейцарія) та Сандру Нестлунд (Швеція).

А в чоловічому хафпайпі тріумфував американець Алекс Феррейра. Срібну нагороду здобув естонець Хенрі Сільдару, бронзову – Брендон Маккай з Канади.

Біатлон: топ-10 Мандзина та "золото" Норвегії

У біатлоні відбулася заключна чоловіча гонка – масстарт. У ній Україну представили Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Мандзин провів непогану гонку та замкнув топ-10. Підручний опинився на 17-й позиції.

"Золото" – перше у своїй кар'єрі тут здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Штурла Легрейд. Трійку призерів замкнув титулований француз Кантен Фійон-Має.

Ковзанярський спорт: черговий тріумф Нідерландів

Золоту медаль на дистанції 1500 метрів серед жінок виборола представниця Нідерландів Антуанетта Райпма-Де Йонг. Для спортсменки це перше олімпійське "золото" в кар'єрі та друга поспіль нагорода на цій дистанції після пекінської "бронзи" 2022 року.

Срібну нагороду здобула норвежка Рагне Віклюнн. Трійку лідерок замкнула Валері Мальте з Канади.

Шорт-трек: дубль Південної Кореї

Два останні комплекти нагород розіграли в шорт-треку.

В чоловічій естафеті історичну перемогу святкувала збірна Нідерландів у складі Єнса та Мелле ван 'т Ваутів, Тена Бура та Фрісо Емонса.

Срібні медалі виборола четвірка з Південної Кореї, а бронзовий успіх святкували господарі льоду – італійці.

А в жіночому фіналі на дистанції 1500 метрів домінували представниці Південної Кореї: Кім Гіль Йі та Чхве Мін Джон посіли першу та другу сходинки відповідно. "Бронзу" доволі несподівано забрала Корінна Стоддард із США.

Олімпіада-2026, усі призери 20 лютого:

Фрістайл

Лижна акробатика, чоловіки

Ван Сіньді (Китай) Ное Рот (Швейцарія) Лі Тяньма (Китай)

Скі-кросс, жінки

Даніела Майєр (Німеччина) Фанні Сміт (Швейцарія) Сандра Нестлунд (Швеція)

Хафпайп, чоловіки

Алекс Феррейра (США) Хенрі Сільдару (Естонія) Брендон Маккай (Канада)

Біатлон, масстарт, чоловіки

Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) Штурла Легрейд (Норвегія) Кантен Фійон-Має (Франція)

Ковзанярський спорт, жінки, 1500 метрів

Антуанетта Райпма-Де Йонг (Нідерланди) Рагне Віклюнн (Норвегія) Валері Мальте (Канада)

Шорт-трек

Чоловіки, естафета

Нідерланди Південна Корея Італія

Жінки, 1500 метрів

Кім Гіль Йі (Південна Корея) Чхве Мін Джон Південна Корея) Корінна Стоддард (США)

Медальний залік

У командному заліку впевнено лідирує збірна Норвегії, яка 20 лютого здобула 17-те "золото" на Іграх-2026 та побила власний рекорд, встановлений чотири роки тому в Пекіні.

На чисте друге місце вийшли атлети із США. Третіми йдуть господарі Олімпіади – італійці.

Топ-10 медального заліку: