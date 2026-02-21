Олімпіада-2026. Втрачена надія України, золотий рекорд Норвегії та інші події 20 лютого

У п'ятницю, 20 лютого на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні змагалися шестеро вітчизняних атлетів у двох видах спорту. Також було розіграно сім медальних фіналів.
Про головні події дня та підсумковий медальний залік – розповідає РБК-Україна.
Три комплекти нагород були розіграні у фрістайлі. В одній з дисциплін – чоловічій лижній акробатиці українці небезпідставно розраховували на медаль.
Проте неприємності почалися вже в кваліфікації, де провалився лідер команди Дмитро Котовський, а також – Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. Єдиним вітчизняним представником у основному етапі став Олександр Окіпнюк. Проте й він посів 10-те місце та до суперфінальної топ-6 не пробився.
Золоту медаль тут здобув Ван Сіньді з Китаю. "Срібло" отримав Ное Рот із Швейцарії, а "бронзу" - ще один китаєць Лі Тяньма.
Крім того, у фрістайлі визначили переможницю в жіночому скі-кросі. Нею стала Даніела Майєр з Німеччини, яка випередила Фанні Сміт (Швейцарія) та Сандру Нестлунд (Швеція).
А в чоловічому хафпайпі тріумфував американець Алекс Феррейра. Срібну нагороду здобув естонець Хенрі Сільдару, бронзову – Брендон Маккай з Канади.
У біатлоні відбулася заключна чоловіча гонка – масстарт. У ній Україну представили Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.
Мандзин провів непогану гонку та замкнув топ-10. Підручний опинився на 17-й позиції.
"Золото" – перше у своїй кар'єрі тут здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Штурла Легрейд. Трійку призерів замкнув титулований француз Кантен Фійон-Має.
Золоту медаль на дистанції 1500 метрів серед жінок виборола представниця Нідерландів Антуанетта Райпма-Де Йонг. Для спортсменки це перше олімпійське "золото" в кар'єрі та друга поспіль нагорода на цій дистанції після пекінської "бронзи" 2022 року.
Срібну нагороду здобула норвежка Рагне Віклюнн. Трійку лідерок замкнула Валері Мальте з Канади.
Два останні комплекти нагород розіграли в шорт-треку.
В чоловічій естафеті історичну перемогу святкувала збірна Нідерландів у складі Єнса та Мелле ван 'т Ваутів, Тена Бура та Фрісо Емонса.
Срібні медалі виборола четвірка з Південної Кореї, а бронзовий успіх святкували господарі льоду – італійці.
А в жіночому фіналі на дистанції 1500 метрів домінували представниці Південної Кореї: Кім Гіль Йі та Чхве Мін Джон посіли першу та другу сходинки відповідно. "Бронзу" доволі несподівано забрала Корінна Стоддард із США.
Олімпіада-2026, усі призери 20 лютого:
Фрістайл
Лижна акробатика, чоловіки
Скі-кросс, жінки
Хафпайп, чоловіки
Біатлон, масстарт, чоловіки
Ковзанярський спорт, жінки, 1500 метрів
Шорт-трек
Чоловіки, естафета
Жінки, 1500 метрів
У командному заліку впевнено лідирує збірна Норвегії, яка 20 лютого здобула 17-те "золото" на Іграх-2026 та побила власний рекорд, встановлений чотири роки тому в Пекіні.
На чисте друге місце вийшли атлети із США. Третіми йдуть господарі Олімпіади – італійці.
Топ-10 медального заліку:
Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.