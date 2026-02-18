Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 18 лютого

У середу, 18 лютого, українська збірна проведе один із найвідповідальніших днів на зимових Олімпійських іграх-2026. Наші атлети позмагаються у п'яти дисциплінах, зокрема у перенесеному фристайлі.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Читайте також: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади
Дванадцятий день змагань у Мілані стане фінальним аккордом високої інтенсивності для українського представництва.
Однією з головних подій дня стане турнір з лижної акробатики у Лівіньйо.
Організатори були змушені перенести кваліфікацію та фінал через несприятливі погодні умови, тому в середу вболівальники побачать повну програму виступів фристайлісток.
Окрім цього, ранок розпочнеться з кваліфікаційних забігів у лижних перегонах, а гірськолижниці продемонструють свою майстерність у слаломі.
Вечірня частина програми буде зосереджена на шорт-треку, де Олег Гандей спробує пробитися крізь сито чвертьфіналу до медального забігу.
Протягом дня українці змагатимуться за наступним розкладом:
Офіційним та ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт". Прямі ефіри змагань доступні на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.