Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 18 лютого

Насичена програма та повернення фристайлу

Дванадцятий день змагань у Мілані стане фінальним аккордом високої інтенсивності для українського представництва.

Однією з головних подій дня стане турнір з лижної акробатики у Лівіньйо.

Організатори були змушені перенести кваліфікацію та фінал через несприятливі погодні умови, тому в середу вболівальники побачать повну програму виступів фристайлісток.

Окрім цього, ранок розпочнеться з кваліфікаційних забігів у лижних перегонах, а гірськолижниці продемонструють свою майстерність у слаломі.

Вечірня частина програми буде зосереджена на шорт-треку, де Олег Гандей спробує пробитися крізь сито чвертьфіналу до медального забігу.

Графік виступів українських атлетів: 18 лютого

Протягом дня українці змагатимуться за наступним розкладом:

10:45 - Лижні перегони: жіноча кваліфікація (командний спринт)

11:00 - Гірськолижний спорт: жінки, слалом (перша спроба)

11:00 - Фристайл: жіноча кваліфікація в акробатиці

11:15 - Лижні перегони: чоловіча кваліфікація (командний спринт)

12:45 - Лижні перегони: жіночий фінал (командний спринт)

13:00 - Фристайл: жіночий фінал в акробатиці

13:15 - Лижні перегони: чоловічий фінал (командний спринт)

14:30 - Гірськолижний спорт: жінки, слалом (друга спроба)

15:45 - Біатлон: жіноча естафета

21:15 - Шорт-трек: чоловічі чвертьфінали на 500 м (Олег Гандей)

22:27 - Шорт-трек: фінальні забіги на 500 м

Де дивитися трансляції

Офіційним та ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт". Прямі ефіри змагань доступні на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".