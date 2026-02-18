Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 18 февраля

В среду, 18 февраля, украинская сборная проведет один из самых ответственных дней на зимних Олимпийских играх-2026. Наши атлеты посоревнуются в пяти дисциплинах, в частности в перенесенном фристайле.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Двенадцатый день соревнований в Милане станет финальным аккордом высокой интенсивности для украинского представительства.
Одним из главных событий дня станет турнир по лыжной акробатике в Ливиньо.
Организаторы были вынуждены перенести квалификацию и финал из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому в среду болельщики увидят полную программу выступлений фристайлисток.
Кроме этого, утро начнется с квалификационных забегов в лыжных гонках, а горнолыжницы продемонстрируют свое мастерство в слаломе.
Вечерняя часть программы будет сосредоточена на шорт-треке, где Олег Гандей попытается пробиться сквозь сито четвертьфинала в медальный забег.
В течение дня украинцы будут соревноваться по следующему расписанию:
Официальным и эксклюзивным транслятором зимней Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт". Прямые эфиры соревнований доступны на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".
