Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 18 февраля

Насыщенная программа и возвращение фристайла

Двенадцатый день соревнований в Милане станет финальным аккордом высокой интенсивности для украинского представительства.

Одним из главных событий дня станет турнир по лыжной акробатике в Ливиньо.

Организаторы были вынуждены перенести квалификацию и финал из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому в среду болельщики увидят полную программу выступлений фристайлисток.

Кроме этого, утро начнется с квалификационных забегов в лыжных гонках, а горнолыжницы продемонстрируют свое мастерство в слаломе.

Вечерняя часть программы будет сосредоточена на шорт-треке, где Олег Гандей попытается пробиться сквозь сито четвертьфинала в медальный забег.

График выступлений украинских атлетов: 18 февраля

В течение дня украинцы будут соревноваться по следующему расписанию:

10:45 - Лыжные гонки: женская квалификация (командный спринт)

11:00 - Горнолыжный спорт: женщины, слалом (первая попытка)

11:00 - Фристайл: женская квалификация в акробатике

11:15 - Лыжные гонки: мужская квалификация (командный спринт)

12:45 - Лыжные гонки: женский финал (командный спринт)

13:00 - Фристайл: женский финал в акробатике

13:15 - Лыжные гонки: мужской финал (командный спринт)

14:30 - Горнолыжный спорт: женщины, слалом (вторая попытка)

15:45 - Биатлон: женская эстафета

21:15 - Шорт-трек: мужские четвертьфиналы на 500 м (Олег Гандей)

22:27 - Шорт-трек: финальные забеги на 500 м

Где смотреть трансляции

Официальным и эксклюзивным транслятором зимней Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт". Прямые эфиры соревнований доступны на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".