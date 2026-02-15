UA

Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 15 лютого

Сьогодні розіграють дев'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У неділю, 15 лютого, на аренах зимових Олімпійських ігор-2026 шість представників збірної України змагатимуться у двох видах спорту. Загалом сьогодні буде розіграно дев'ять комплектів нагород.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Коцар вийшла в історичний для України фінал у бігейрі та підтримала Гераскевича

Де і коли змагатимуться українці

Змагальну програму для України об 11:00 за київським часом відкриє жіночий слалом-гігант, де виступить Анастасія Шепіленко.

А головними подіями для вітчизняних уболівальників стануть одразу дві біатлонні гонки переслідування. У них участь візьмуть п'ятеро наших біатлоністів.

О 12:15 стартують чоловіки. Від України бігтимуть та стрілятимуть – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

О 15:45 свої змагання розпочнуть жінки. Зокрема троє українок – Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

Розклад виступів українців 15 лютого:

  • 11:00. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, жінки, перший спуск (Анастасія Шепіленко)
  • 12:15. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки (Віталій Мандзин, Дмитро Підручний)
  • 14:30. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, жінки, другий спуск (Анастасія Шепіленко)
  • 15:45. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки (Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко)

Дев'ять медальних фіналів

Загалом 15 лютого на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у біатлоні (2 комплекти), гірськолижному та ковзанярському спорті, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, сноуборді та фрістайлі.

Медальні фінали 15 лютого:

  • 12:15. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 км)
  • 12:47. Фрістайл. Чоловіки. Парний могул
  • 13:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)
  • 14:30. Гірські лижі. Жінки. Слалом-гігант
  • 15:40. Сноуборд. Змішані команди. Крос
  • 15:45. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування (10 км)
  • 18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
  • 19:00. Скелетон. Змішані команди
  • 21:05. Стрибки з трампліна. Жінки. Великий трамплін

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше ми розповіли про результати українців 14 лютого та новий медальний залік Олімпіади-2026.

