Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 15 лютого

У неділю, 15 лютого, на аренах зимових Олімпійських ігор-2026 шість представників збірної України змагатимуться у двох видах спорту. Загалом сьогодні буде розіграно дев'ять комплектів нагород.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Змагальну програму для України об 11:00 за київським часом відкриє жіночий слалом-гігант, де виступить Анастасія Шепіленко.
А головними подіями для вітчизняних уболівальників стануть одразу дві біатлонні гонки переслідування. У них участь візьмуть п'ятеро наших біатлоністів.
О 12:15 стартують чоловіки. Від України бігтимуть та стрілятимуть – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.
О 15:45 свої змагання розпочнуть жінки. Зокрема троє українок – Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.
Розклад виступів українців 15 лютого:
Загалом 15 лютого на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у біатлоні (2 комплекти), гірськолижному та ковзанярському спорті, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, сноуборді та фрістайлі.
Медальні фінали 15 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
