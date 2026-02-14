Коцар вийшла в історичний для України фінал у бігейрі та підтримала Гераскевича

Український фристайл отримав представництво у вирішальній стадії зимових Ігор. Катерина Коцар успішно подолала кваліфікаційне сито у дисципліні бігейр, увійшовши до списку 12 найкращих спортсменок планети.

Тріумфальна кваліфікація українки

На Олімпійських іграх-2026 завершився відбірковий етап жіночих змагань з фристайлу (бігейр).

За право виступити у фіналі боролися 27 учасниць, кожна з яких мала виконати по три стрибки. До заліку йшла сума двох найкращих спроб.

Катерина Коцар продемонструвала високий рівень підготовки, зумівши за підсумками своїх виступів посісти 11-те місце у загальному протоколі.

Це дозволило їй потрапити до переліку 12 фіналісток, які розіграють комплект нагород.

Складність програми та оцінки

Українська спортсменка зробила ставку на технічну складність. У першому та третьому виходах Коцар виконувала подвійні сальто з м'ют-гребом.

Якщо стартова спроба передбачала три оберти, то у заключному раунді Катерина ускладнила стрибок до 3.5 обертів (1260 градусів).

Друга спроба українки також була насиченою: вона розпочала рух спиною, виконавши місті-фліп із сейфті-гребом та 2.5 обертами.

Сумарний результат Коцар склав 155.50 бала, що гарантувало їй місце у фінальній частині змагань.

Фаворити та деталі фіналу

Лідером кваліфікації стала представниця Канади Меган Олдем, яка набрала 171.75 бала. Другу та третю сходинку посіли зіркові Ейлін Гу (Китай) та Матільда Гремо (Швейцарія).

Результати кваліфікації (топ-3 та Україна):

Меган Олден (Канада) - 171.75 бал Ейлін Гу (Китай) - 170.75 Матільда Гремо (Швейцарія) - 169

...

11. Катерина Коцар (Україна) - 155.50

Боротьба за олімпійські медалі у жіночому бігейрі розпочнеться у понеділок, 16 лютого. Початок фінальних виступів заплановано на 20:30 за київським часом.

Пряму трансляцію змагань забезпечують платформи та місцеві канали "Суспільне Спорт".