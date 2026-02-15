Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, на аренах зимних Олимпийских игр-2026 шесть представителей сборной Украины будут соревноваться в двух видах спорта. Всего сегодня будет разыграно девять комплектов наград.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Соревновательную программу для Украины в 11:00 по киевскому времени откроет женский слалом-гигант, где выступит Анастасия Шепиленко.
А главными событиями для отечественных болельщиков станут сразу две биатлонные гонки преследования. В них участие примут пятеро наших биатлонистов.
В 12:15 стартуют мужчины. От Украины будут бежать и стрелять - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
В 15:45 свои соревнования начнут женщины. В частности трое украинок - Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.
Расписание выступлений украинцев 15 февраля:
Всего 15 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в биатлоне (2 комплекта), горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле.
Медальные финалы 15 февраля:
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
