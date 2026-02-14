Олімпіада-2026: Україну чекає історичний день - рекорд стартів і реальні шанси на медалі 14 лютого

Субота, 14 лютого, обіцяє стати найгарячішим днем для національної збірної на Олімпійських іграх-2026. Одразу 13 представників України позмагаються за нагороди у шести різних дисциплінах зимового спорту.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій - підкаже РБК-Україна.
Восьмий день змагань у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стане найбільш масовим для української команди з моменту відкриття Ігор.
Наші атлети виступлять у таких видах:
Майже всі українці, які вийдуть на старт цієї суботи, братимуть участь у фінальних стадіях та боротимуться безпосередньо за олімпійські медалі.
Винятком є лише кваліфікація у жіночому бігейрі.
Змагальний марафон розпочнеться ранковим спуском гірськолижників і завершиться пізно ввечері фіналами у шорт-треку.
Пряма трансляція Олімпійських ігор-2026 в Україні доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", що є ексклюзивним транслятором турніру.
Вболівальники можуть стежити за успіхами атлетів на сайті, однойменному телеканалі, а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
