Олимпиада-2026: Украину ждет исторический день - рекорд стартов и реальные шансы на медали 14 февраля

Суббота, 14 февраля, обещает стать самым горячим днем для национальной сборной на Олимпийских играх-2026. Сразу 13 представителей Украины поборются за награды в шести различных дисциплинах зимнего спорта.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Восьмой день соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо станет самым массовым для украинской команды с момента открытия Игр.
Наши атлеты выступят в таких видах:
Почти все украинцы, которые выйдут на старт в эту субботу, будут участвовать в финальных стадиях и бороться непосредственно за олимпийские медали.
Исключением является лишь квалификация в женском бигейре.
Соревновательный марафон начнется утренним спуском горнолыжников и завершится поздно вечером финалами в шорт-треке.
Прямая трансляция Олимпийских игр-2026 в Украине доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором турнира.
Болельщики могут следить за успехами атлетов на сайте, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".
