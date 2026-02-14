Олимпиада-2026: Украину ждет исторический день - рекорд стартов и реальные шансы на медали 14 февраля

Рекордное количество стартов: кто представит Украину

Восьмой день соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо станет самым массовым для украинской команды с момента открытия Игр.

Наши атлеты выступят в таких видах:

биатлон и лыжные гонки;

прыжки с трамплина и шорт-трек;

горнолыжный спорт и фристайл.

Почти все украинцы, которые выйдут на старт в эту субботу, будут участвовать в финальных стадиях и бороться непосредственно за олимпийские медали.

Исключением является лишь квалификация в женском бигейре.

Полное расписание выступлений на 14 февраля

Соревновательный марафон начнется утренним спуском горнолыжников и завершится поздно вечером финалами в шорт-треке.

График стартов (по киевскому времени):

11:00 - Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк (слалом-гигант, 1-й заезд).

- Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк (слалом-гигант, 1-й заезд). 13:00 - Лыжные гонки: женская эстафета (С. Шкатула, А. Никон, А. Ноприенко, Д. Мигаль).

- Лыжные гонки: женская эстафета (С. Шкатула, А. Никон, А. Ноприенко, Д. Мигаль). 14:30 - Горнолыжный спорт: мужской финал в слаломе-гиганте.

- Горнолыжный спорт: мужской финал в слаломе-гиганте. 15:45 - Биатлон: женский спринт (Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина).

- Биатлон: женский спринт (Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина). 19:45 - Прыжки с трамплина: Е. Марусяк, В. Калиниченко (основной раунд, большой трамплин).

- Прыжки с трамплина: Е. Марусяк, В. Калиниченко (основной раунд, большой трамплин). 20:30 - Фристайл: Екатерина Коцар (бигейр, отбор).

- Фристайл: Екатерина Коцар (бигейр, отбор). 20:57 - Прыжки с трамплина: финальная стадия на большом трамплине.

- Прыжки с трамплина: финальная стадия на большом трамплине. 21:15 - Шорт-трек: Олег Гандей (1500 м, четвертьфиналы).

- Шорт-трек: Олег Гандей (1500 м, четвертьфиналы). 23:35 - Шорт-трек: медальный заезд на 1500 м.

Где смотреть выступления украинцев

Прямая трансляция Олимпийских игр-2026 в Украине доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором турнира.

Болельщики могут следить за успехами атлетов на сайте, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".