Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Олимпиада-2026: Украину ждет исторический день - рекорд стартов и реальные шансы на медали 14 февраля

Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Суббота, 14 февраля, обещает стать самым горячим днем для национальной сборной на Олимпийских играх-2026. Сразу 13 представителей Украины поборются за награды в шести различных дисциплинах зимнего спорта.

Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр

Рекордное количество стартов: кто представит Украину

Восьмой день соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо станет самым массовым для украинской команды с момента открытия Игр.

Наши атлеты выступят в таких видах:

  • биатлон и лыжные гонки;
  • прыжки с трамплина и шорт-трек;
  • горнолыжный спорт и фристайл.

Почти все украинцы, которые выйдут на старт в эту субботу, будут участвовать в финальных стадиях и бороться непосредственно за олимпийские медали.

Исключением является лишь квалификация в женском бигейре.

Полное расписание выступлений на 14 февраля

Соревновательный марафон начнется утренним спуском горнолыжников и завершится поздно вечером финалами в шорт-треке.

График стартов (по киевскому времени):

  • 11:00 - Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк (слалом-гигант, 1-й заезд).
  • 13:00 - Лыжные гонки: женская эстафета (С. Шкатула, А. Никон, А. Ноприенко, Д. Мигаль).
  • 14:30 - Горнолыжный спорт: мужской финал в слаломе-гиганте.
  • 15:45 - Биатлон: женский спринт (Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина).
  • 19:45 - Прыжки с трамплина: Е. Марусяк, В. Калиниченко (основной раунд, большой трамплин).
  • 20:30 - Фристайл: Екатерина Коцар (бигейр, отбор).
  • 20:57 - Прыжки с трамплина: финальная стадия на большом трамплине.
  • 21:15 - Шорт-трек: Олег Гандей (1500 м, четвертьфиналы).
  • 23:35 - Шорт-трек: медальный заезд на 1500 м.

Где смотреть выступления украинцев

Прямая трансляция Олимпийских игр-2026 в Украине доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором турнира.

Болельщики могут следить за успехами атлетов на сайте, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".

