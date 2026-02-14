ua en ru
Олімпіада-2026: Україну чекає історичний день - рекорд стартів і реальні шанси на медалі 14 лютого

Субота 14 лютого 2026 08:48
Олімпіада-2026: Україну чекає історичний день - рекорд стартів і реальні шанси на медалі 14 лютого
Автор: Катерина Урсатій

Субота, 14 лютого, обіцяє стати найгарячішим днем для національної збірної на Олімпійських іграх-2026. Одразу 13 представників України позмагаються за нагороди у шести різних дисциплінах зимового спорту.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій - підкаже РБК-Україна.

Читайте: Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна завершила кар’єру на старті Ігор

Рекордна кількість стартів: хто представить Україну

Восьмий день змагань у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стане найбільш масовим для української команди з моменту відкриття Ігор.

Наші атлети виступлять у таких видах:

  • біатлон та лижні перегони;
  • стрибки з трампліна та шорт-трек;
  • гірськолижний спорт і фристайл.

Майже всі українці, які вийдуть на старт цієї суботи, братимуть участь у фінальних стадіях та боротимуться безпосередньо за олімпійські медалі.

Винятком є лише кваліфікація у жіночому бігейрі.

Повний розклад виступів на 14 лютого

Змагальний марафон розпочнеться ранковим спуском гірськолижників і завершиться пізно ввечері фіналами у шорт-треку.

Графік стартів (за київським часом):

  • 11:00 - Гірськолижний спорт: Дмитро Шеп'юк (слалом-гігант, 1-й заїзд).
  • 13:00 - Лижні перегони: жіноча естафета (С. Шкатула, А. Нікон, А. Нопрієнко, Д. Мигаль).
  • 14:30 - Гірськолижний спорт: чоловічий фінал у слаломі-гіганті.
  • 15:45 - Біатлон: жіночий спринт (Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина).
  • 19:45 - Стрибки з трампліна: Є. Марусяк, В. Калініченко (основний раунд, великий трамплін).
  • 20:30 - Фристайл: Катерина Коцар (бігейр, відбір).
  • 20:57 - Стрибки з трампліна: фінальна стадія на великому трампліні.
  • 21:15 - Шорт-трек: Олег Гандей (1500 м, чвертьфінали).
  • 23:35 - Шорт-трек: медальний заїзд на 1500 м.

Де дивитися виступи українців

Пряма трансляція Олімпійських ігор-2026 в Україні доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", що є ексклюзивним транслятором турніру.

Вболівальники можуть стежити за успіхами атлетів на сайті, однойменному телеканалі, а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше ми повідомили, що українські спортсмени отримали чіткі інструкції щодо росіян на Олімпіаді-2026.

