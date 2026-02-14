ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олимпиада-2026: Украину ждет исторический день - рекорд стартов и реальные шансы на медали 14 февраля

Суббота 14 февраля 2026 08:48
UA EN RU
Олимпиада-2026: Украину ждет исторический день - рекорд стартов и реальные шансы на медали 14 февраля Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Суббота, 14 февраля, обещает стать самым горячим днем для национальной сборной на Олимпийских играх-2026. Сразу 13 представителей Украины поборются за награды в шести различных дисциплинах зимнего спорта.

Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр

Рекордное количество стартов: кто представит Украину

Восьмой день соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо станет самым массовым для украинской команды с момента открытия Игр.

Наши атлеты выступят в таких видах:

  • биатлон и лыжные гонки;
  • прыжки с трамплина и шорт-трек;
  • горнолыжный спорт и фристайл.

Почти все украинцы, которые выйдут на старт в эту субботу, будут участвовать в финальных стадиях и бороться непосредственно за олимпийские медали.

Исключением является лишь квалификация в женском бигейре.

Полное расписание выступлений на 14 февраля

Соревновательный марафон начнется утренним спуском горнолыжников и завершится поздно вечером финалами в шорт-треке.

График стартов (по киевскому времени):

  • 11:00 - Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк (слалом-гигант, 1-й заезд).
  • 13:00 - Лыжные гонки: женская эстафета (С. Шкатула, А. Никон, А. Ноприенко, Д. Мигаль).
  • 14:30 - Горнолыжный спорт: мужской финал в слаломе-гиганте.
  • 15:45 - Биатлон: женский спринт (Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина).
  • 19:45 - Прыжки с трамплина: Е. Марусяк, В. Калиниченко (основной раунд, большой трамплин).
  • 20:30 - Фристайл: Екатерина Коцар (бигейр, отбор).
  • 20:57 - Прыжки с трамплина: финальная стадия на большом трамплине.
  • 21:15 - Шорт-трек: Олег Гандей (1500 м, четвертьфиналы).
  • 23:35 - Шорт-трек: медальный заезд на 1500 м.

Где смотреть выступления украинцев

Прямая трансляция Олимпийских игр-2026 в Украине доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором турнира.

Болельщики могут следить за успехами атлетов на сайте, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы сообщили, что украинские спортсмены получили четкие инструкции относительно россиян на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы