Олимпиада-2026: Украину ждет исторический день - рекорд стартов и реальные шансы на медали 14 февраля
Суббота, 14 февраля, обещает стать самым горячим днем для национальной сборной на Олимпийских играх-2026. Сразу 13 представителей Украины поборются за награды в шести различных дисциплинах зимнего спорта.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр
Рекордное количество стартов: кто представит Украину
Восьмой день соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо станет самым массовым для украинской команды с момента открытия Игр.
Наши атлеты выступят в таких видах:
- биатлон и лыжные гонки;
- прыжки с трамплина и шорт-трек;
- горнолыжный спорт и фристайл.
Почти все украинцы, которые выйдут на старт в эту субботу, будут участвовать в финальных стадиях и бороться непосредственно за олимпийские медали.
Исключением является лишь квалификация в женском бигейре.
Полное расписание выступлений на 14 февраля
Соревновательный марафон начнется утренним спуском горнолыжников и завершится поздно вечером финалами в шорт-треке.
График стартов (по киевскому времени):
- 11:00 - Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк (слалом-гигант, 1-й заезд).
- 13:00 - Лыжные гонки: женская эстафета (С. Шкатула, А. Никон, А. Ноприенко, Д. Мигаль).
- 14:30 - Горнолыжный спорт: мужской финал в слаломе-гиганте.
- 15:45 - Биатлон: женский спринт (Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина).
- 19:45 - Прыжки с трамплина: Е. Марусяк, В. Калиниченко (основной раунд, большой трамплин).
- 20:30 - Фристайл: Екатерина Коцар (бигейр, отбор).
- 20:57 - Прыжки с трамплина: финальная стадия на большом трамплине.
- 21:15 - Шорт-трек: Олег Гандей (1500 м, четвертьфиналы).
- 23:35 - Шорт-трек: медальный заезд на 1500 м.
Где смотреть выступления украинцев
Прямая трансляция Олимпийских игр-2026 в Украине доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором турнира.
Болельщики могут следить за успехами атлетов на сайте, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".
Ранее мы сообщили, что украинские спортсмены получили четкие инструкции относительно россиян на Олимпиаде-2026.