Олімпіада-2026: результати українців 17 лютого та новий медальний залік

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх в Італії завершився одинадцятий день змагань. Українські атлети виступили у біатлоні та двоборстві, тоді як старти фристайлістів перенесли через шторм.
Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна.
Читайте: Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна завершила кар’єру на старті Ігор
Центральною подією дня для українських вболівальників стала чоловіча естафета з біатлону.
Команда у складі Дмитра Підручного, Богдана Борковського, Віталія Мандзіна та Тараса Лесюка продемонструвала низьку швидкість та влучність, посівши у підсумку лише 16-те місце.
Цей показник став найгіршим результатом чоловічої збірної України в естафетних гонках на Олімпіадах за останні 28 років.
Золоті нагороди у цій дисципліні виборола збірна Франції, випередивши норвежців та шведів.
Українське представництво також було помітним у лижному двоборстві.
Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили свої виступи на 30-й та 31-й позиціях відповідно.
Перемогу тут святкував норвежець Єнс Лурос Офтебру.
Водночас потужний снігопад у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо змусив організаторів змінити розклад.
Кваліфікаційні виступи українських фристайлістів у лижній акробатиці (серед яких Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна) перенесені на 18 та 19 лютого.
Нагадаємо, що інтереси "синьо-жовтих" на Іграх-2026 захищають 46 спортсменів у 11 дисциплінах. Поки що українська скарбничка залишається порожньою.
Для порівняння: на двох попередніх Білих Олімпіадах Україна незмінно здобувала медалі зусиллями Олександра Абраменка у фристайлі.
Ситуацію для команди ускладнила дискваліфікація лідера збірної зі скелетону Владислава Гераскевича.
МОК відсторонив атлета за використання екіпірування з політичним підтекстом - шолома із зображеннями спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.
Раніше ми повідомили, як росіянка вивела Україну на церемонії відкриття Олімпіаді-2026.