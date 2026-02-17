UA

Олімпіада-2026: результати українців 17 лютого та новий медальний залік

Олімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх в Італії завершився одинадцятий день змагань. Українські атлети виступили у біатлоні та двоборстві, тоді як старти фристайлістів перенесли через шторм.

Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна.

Читайте: Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна завершила кар’єру на старті Ігор

Провал у біатлоні: найгірша естафета за чверть століття

Центральною подією дня для українських вболівальників стала чоловіча естафета з біатлону.

Команда у складі Дмитра Підручного, Богдана Борковського, Віталія Мандзіна та Тараса Лесюка продемонструвала низьку швидкість та влучність, посівши у підсумку лише 16-те місце.

Цей показник став найгіршим результатом чоловічої збірної України в естафетних гонках на Олімпіадах за останні 28 років.

Золоті нагороди у цій дисципліні виборола збірна Франції, випередивши норвежців та шведів.

Лижне двоборство та вплив погоди

Українське представництво також було помітним у лижному двоборстві.

Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили свої виступи на 30-й та 31-й позиціях відповідно.

Перемогу тут святкував норвежець Єнс Лурос Офтебру.

Водночас потужний снігопад у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо змусив організаторів змінити розклад.

Кваліфікаційні виступи українських фристайлістів у лижній акробатиці (серед яких Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна) перенесені на 18 та 19 лютого.

Усі тріумфатори 11-го змагального дня Олімпіади-2026:

  • Біатлон (чоловіча естафета)
  1. Франція
  2. Норвегія
  3. Швеція
  • Лижне двоборство (великий трамплін, чоловіки)
  1. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
  2. Йоганнес Лампартер (Австрія)
  3. Ілкка Херола (Фінляндія)
  • Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, чоловіки)
  1. Італія
  2. США
  3. Китай
  • Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, жінки)
  1. Канада
  2. Нідерланди
  3. Японія
  • Фристайл (біг-ейр, чоловіки)
  1. Тормод Фростад (Норвегія)
  2. Мак Форхенд (США)
  3. Матей Свансер (Австрія)
  • Бобслей (чоловічі двійки)
  1. Йоганнес Лохнер / Георг Фляйшгауер (Німеччина)
  2. Франческо Фрідріх / Александер Шуллер (Німеччина)
  3. Адам Аммур / Александер Шаллер (Німеччина)

Медальний залік Олімпіади-2026: топ-10

  1. Норвегія - 14 "золото" + 8 "срібло" + 9 "бронза" = 31 медалей
  2. Італія - 9 + 4 + 11 = 24
  3. США - 6 + 10 + 5 = 21
  4. Нідерланди - 6 + 6 + 1 = 13
  5. Німеччина - 5 + 8 + 7 = 17
  6. Австрія - 5 + 8 + 4 = 15
  7. Франція - 5 + 7 + 4 = 16
  8. Швеція - 5 + 5 + 2 = 12
  9. Швейцарія - 5 + 2 + 3 = 10
  10. Японія - 4 + 5 + 10 = 19

Контекст виступів України

Нагадаємо, що інтереси "синьо-жовтих" на Іграх-2026 захищають 46 спортсменів у 11 дисциплінах. Поки що українська скарбничка залишається порожньою.

Для порівняння: на двох попередніх Білих Олімпіадах Україна незмінно здобувала медалі зусиллями Олександра Абраменка у фристайлі.

Ситуацію для команди ускладнила дискваліфікація лідера збірної зі скелетону Владислава Гераскевича.

МОК відсторонив атлета за використання екіпірування з політичним підтекстом - шолома із зображеннями спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

