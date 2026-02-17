RU

Олимпиада-2026: результаты украинцев 17 февраля и новый медальный зачет

Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии завершился одиннадцатый день соревнований. Украинские атлеты выступили в биатлоне и двоеборье, тогда как старты фристайлистов перенесли из-за шторма.

О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.

Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр

Провал в биатлоне: худшая эстафета за четверть века

Центральным событием дня для украинских болельщиков стала мужская эстафета по биатлону.

Команда в составе Дмитрия Пидручного, Богдана Борковского, Виталия Мандзина и Тараса Лесюка продемонстрировала низкую скорость и меткость, заняв в итоге лишь 16-е место.

Этот показатель стал худшим результатом мужской сборной Украины в эстафетных гонках на Олимпиадах за последние 28 лет.

Золотые награды в этой дисциплине завоевала сборная Франции, опередив норвежцев и шведов.

Лыжное двоеборье и влияние погоды

Украинское представительство также было заметным в лыжном двоеборье.

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец завершили свои выступления на 30-й и 31-й позициях соответственно.

Победу здесь праздновал норвежец Йенс Лурос Офтебру.

В то же время мощный снегопад в Милане и Кортине-д'Ампеццо заставил организаторов изменить расписание.

Квалификационные выступления украинских фристайлистов в лыжной акробатике (среди которых Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина) перенесены на 18 и 19 февраля.

Все триумфаторы 11-го соревновательного дня Олимпиады-2026:

  • Биатлон (мужская эстафета)
  1. Франция
  2. Норвегия
  3. Швеция
  • Лыжное двоеборье (большой трамплин, мужчины)
  1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
  2. Йоханнес Лампартер (Австрия)
  3. Илкка Херола (Финляндия)
  • Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)
  1. Италия
  2. США
  3. Китай
  • Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)
  1. Канада
  2. Нидерланды
  3. Япония
  • Фристайл (биг-эйр, мужчины)
  1. Тормод Фростад (Норвегия)
  2. Мак Форхенд (США)
  3. Матей Свансер (Австрия)
  • Бобслей (мужские двойки)
  1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшгауэр (Германия)
  2. Франческо Фридрих / Александер Шуллер (Германия)
  3. Адам Аммур / Александер Шаллер (Германия)

Медальный зачет Олимпиады-2026: топ-10: топ-10

  1. Норвегия - 14 "золото" + 8 "серебро" + 9 "бронза" = 31 медалей
  2. Италия - 9 + 4 + 11 = 24
  3. США - 6 + 10 + 5 = 21
  4. Нидерланды - 6 + 6 + 1 = 13
  5. Германия - 5 + 8 + 7 = 17
  6. Австрия - 5 + 8 + 4 = 15
  7. Франция - 5 + 7 + 4 = 16
  8. Швеция - 5 + 5 + 2 = 12
  9. Швейцария - 5 + 2 + 3 = 10
  10. Япония - 4 + 5 + 10 = 19

Контекст выступлений Украины

Напомним, что интересы "сине-желтых" на Играх-2026 защищают 46 спортсменов в 11 дисциплинах. Пока что украинская копилка остается пустой.

Для сравнения: на двух предыдущих Белых Олимпиадах Украина неизменно получала медали усилиями Александра Абраменко во фристайле.

Ситуацию для команды осложнила дисквалификация лидера сборной по скелетону Владислава Гераскевича.

МОК отстранил атлета за использование экипировки с политическим подтекстом - шлема с изображениями спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

