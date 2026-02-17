Олимпиада-2026: результаты украинцев 17 февраля и новый медальный зачет

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии завершился одиннадцатый день соревнований. Украинские атлеты выступили в биатлоне и двоеборье, тогда как старты фристайлистов перенесли из-за шторма.
О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр
Центральным событием дня для украинских болельщиков стала мужская эстафета по биатлону.
Команда в составе Дмитрия Пидручного, Богдана Борковского, Виталия Мандзина и Тараса Лесюка продемонстрировала низкую скорость и меткость, заняв в итоге лишь 16-е место.
Этот показатель стал худшим результатом мужской сборной Украины в эстафетных гонках на Олимпиадах за последние 28 лет.
Золотые награды в этой дисциплине завоевала сборная Франции, опередив норвежцев и шведов.
Украинское представительство также было заметным в лыжном двоеборье.
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец завершили свои выступления на 30-й и 31-й позициях соответственно.
Победу здесь праздновал норвежец Йенс Лурос Офтебру.
В то же время мощный снегопад в Милане и Кортине-д'Ампеццо заставил организаторов изменить расписание.
Квалификационные выступления украинских фристайлистов в лыжной акробатике (среди которых Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина) перенесены на 18 и 19 февраля.
Напомним, что интересы "сине-желтых" на Играх-2026 защищают 46 спортсменов в 11 дисциплинах. Пока что украинская копилка остается пустой.
Для сравнения: на двух предыдущих Белых Олимпиадах Украина неизменно получала медали усилиями Александра Абраменко во фристайле.
Ситуацию для команды осложнила дисквалификация лидера сборной по скелетону Владислава Гераскевича.
МОК отстранил атлета за использование экипировки с политическим подтекстом - шлема с изображениями спортсменов, погибших в результате российской агрессии.
Ранее мы сообщили, как россиянка вывела Украину на церемонии открытия Олимпиаде-2026.