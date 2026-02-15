Олімпіада-2026: результати українців 14 лютого та новий медальний залік

Тріумф Бразилії та драма шведських лижниць

Справжню сенсацію створив гірськолижник Лукас Бротен.

Виступаючи за Бразилію, він виборов золоту медаль у гігантському слаломі, що стало першою нагородою найвищого ґатунку для всієї Південної Америки за всю історію зимових Олімпіад.

Бротен випередив іменитого швейцарця Марка Одерматта, який задовольнився "сріблом". Українець Дмитро Шеп'юк завершив змагання на 40-й позиції.

У жіночій лижній естафеті головні фаворитки - шведки - втратили перемогу через прикрий інцидент. Ебба Андерссон впала на дистанції та зламала лижу, через що команда фінішувала лише другою.

Скориставшись помилкою суперниць, титул чемпіонок здобули норвежки. Українська четвірка не змогла доїхати до фінішу: наших лижниць зняли як колових на третьому етапі.

Перший український фінал у бігейрі

Світлою плямою для української збірної став виступ Катерини Коцар у фристайлі. Попри падіння під час третьої спроби, українка кваліфікувалася до фіналу бігейру з 11-м результатом.

Це історичне досягнення, адже раніше представниці України не виходили до вирішальної стадії у цій дисципліні.

Окрім спортивного успіху, Катерина привернула увагу медіа акцією на підтримку Владислава Гераскевича та прийняла пропозицію руки та серця безпосередньо після завершення виступів.

Рекорди на льоду та влучність біатлоністок

У ковзанярському спорті продовжує феєрити американець Джордан Штольц. Він здобув чергову перемогу на дистанції 500 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд.

Біатлонний спринт виграла норвежка Марен Кіркейде, яка продемонструвала ідеальну стрільбу.

Серед українок найкращий результат показала Юлія Джима - 24-те місце.

Олександра Меркушина та Христина Дмитренко також пройшли до гонки переслідування, посівши 42-ге та 54-те місця відповідно.

Медальний залік після восьми днів

Збірна Норвегії першою на турнірі досягла позначки у 10 золотих нагород і впевнено очолює таблицю.