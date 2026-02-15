Олимпиада-2026: результаты украинцев 14 февраля и новый медальный зачет

Триумф Бразилии и драма шведских лыжниц

Настоящую сенсацию создал горнолыжник Лукас Бротен.

Выступая за Бразилию, он завоевал золотую медаль в гигантском слаломе, что стало первой наградой высшей пробы для всей Южной Америки за всю историю зимних Олимпиад.

Бротен опередил именитого швейцарца Марка Одерматта, который довольствовался "серебром". Украинец Дмитрий Шепюк завершил соревнования на 40-й позиции.

В женской лыжной эстафете главные фаворитки - шведки - упустили победу из-за досадного инцидента. Эбба Андерссон упала на дистанции и сломала лыжу, из-за чего команда финишировала лишь второй.

Воспользовавшись ошибкой соперниц, титул чемпионок получили норвежки. Украинская четверка не смогла доехать до финиша: наших лыжниц сняли как круговых на третьем этапе.

Первый украинский финал в бигейре

Светлым пятном для украинской сборной стало выступление Екатерины Коцар во фристайле. Несмотря на падение во время третьей попытки, украинка квалифицировалась в финал бигейра с 11-м результатом.

Это историческое достижение, ведь ранее представительницы Украины не выходили в решающую стадию в этой дисциплине.

Кроме спортивного успеха, Екатерина привлекла внимание медиа акцией в поддержку Владислава Гераскевича и приняла предложение руки и сердца непосредственно после завершения выступлений.

Рекорды на льду и меткость биатлонисток

В конькобежном спорте продолжает феерить американец Джордан Штольц. Он одержал очередную победу на дистанции 500 метров, установив новый олимпийский рекорд.

Биатлонный спринт выиграла норвежка Марен Киркейде, которая продемонстрировала идеальную стрельбу.

Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима - 24-е место.

Александра Меркушина и Кристина Дмитренко также прошли в гонку преследования, заняв 42-е и 54-е места соответственно.

Медальный зачет после восьми дней

Сборная Норвегии первой на турнире достигла отметки в 10 золотых наград и уверенно возглавляет таблицу.