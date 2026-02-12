UA

Олімпіада-2026. Коли і де змагатимуться українці: повний розклад 12 лютого

На Іграх розіграють дев'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України продовжує виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. У четвер, 12 лютого, на аренах змагань виступлять 10 наших спортсменів у чотирьох видах спорту.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Гераскевич відкриє змагальний день

Особлива увага буде прикута до Владислава Гераскевича, який проведе свої перші офіційні заїзди у скелетоні.

Раніше українець вже виходив на тренування у символічному "шоломі пам'яті", присвяченому загиблим українським спортсменам унаслідок російської агресії. Тепер на нього чекають повноцінні змагальні спроби.

Перші два заїзди відбудуться вранці – о 10:30 та 12:08.

Україна в лижних дисциплінах

У гірськолижному спорті Україну представить Анастасія Шепіленко, яка виступить у супергіганті. Початок стартів – о 12:30.

У лижних перегонах на дистанції 10 км із роздільним стартом змагатимуться одразу чотири українки: Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль, Софія Шкатула та Анастасія Нікон. Гонка розпочнеться о 14:00.

Командна боротьба в санному спорті

Вечірню програму о 19:30 для України завершить командна естафета в санному спорті.

До складу збірної увійшли Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків та Олександра Мох.

Розклад виступів українців 12 лютого:

  • 10:30. Скелетон, заїзд 1 (Владислав Гераскевич)
  • 12:08. Скелетон, заїзд 2 (Владислав Гераскевич)
  • 12:30. Гірськолижний спорт, супергігант (Анастасія Шепіленко)
  • 14:00. Лижні перегони, 10 км, жінки (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
  • 19:30. Санний спорт, командна естафета (Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків, Олександра Мох)

Дев'ять комплектів нагород

Загалом у шостий змагальний день на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді та шорт-треку (по 2 комплекти), а також – у гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фрістайлі.

Медальні фінали 12 лютого:

  • 12:30. Гірські лижі. Жінки. Супергігант
  • 13:55. Фрістайл. Чоловіки. Могул
  • 14:00. Лижні перегони. Жінки, 10 км
  • 16:01. Сноуборд. Чоловіки. Крос
  • 17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
  • 19:30. Санний спорт. Командна естафета
  • 21:25. Сноуборд. Жінки. Хафпайп
  • 22:31. Шорт-трек. Жінки. 500 м
  • 22:43. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше український фігурист Кирило Марсак прокоментував свій історичний прорив у короткій програмі на Іграх-2026.

Також дізнайтеся про тріумфаторів 11 лютого та новий медальний залік на Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України