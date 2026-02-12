Олімпіада-2026. Коли і де змагатимуться українці: повний розклад 12 лютого

Збірна України продовжує виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. У четвер, 12 лютого, на аренах змагань виступлять 10 наших спортсменів у чотирьох видах спорту.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Особлива увага буде прикута до Владислава Гераскевича, який проведе свої перші офіційні заїзди у скелетоні.
Раніше українець вже виходив на тренування у символічному "шоломі пам'яті", присвяченому загиблим українським спортсменам унаслідок російської агресії. Тепер на нього чекають повноцінні змагальні спроби.
Перші два заїзди відбудуться вранці – о 10:30 та 12:08.
У гірськолижному спорті Україну представить Анастасія Шепіленко, яка виступить у супергіганті. Початок стартів – о 12:30.
У лижних перегонах на дистанції 10 км із роздільним стартом змагатимуться одразу чотири українки: Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль, Софія Шкатула та Анастасія Нікон. Гонка розпочнеться о 14:00.
Вечірню програму о 19:30 для України завершить командна естафета в санному спорті.
До складу збірної увійшли Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків та Олександра Мох.
Розклад виступів українців 12 лютого:
Загалом у шостий змагальний день на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді та шорт-треку (по 2 комплекти), а також – у гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фрістайлі.
Медальні фінали 12 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
